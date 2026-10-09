URGENTE
Patricia sabe esperar (o eso dice) La salida de Flavio Bolsonaro de Brasil profundizó el conflicto diplomático entre Milei y Lula La actividad petrolera de Chubut continúa en retroceso y acumula una nueva caída en septiembre Ángel Rivas se despide de la cartera de Desarrollo Social y ratificó su respaldo al intendente por fuera del cargo de secretario Prat-Gay advierte sobre Vaca Muerta: el riesgo de repetir los errores que Comodoro Rivadavia ya conoce El Verde se hizo fuerte en el Socios y festejó ante Ferro Flávio Bolsonaro viajó desde Puerto Iguazú a Estados Unidos tras una escala en Ecuador Caputo celebró un crecimiento del 15,3% del turismo internacional que llega a la Argentina Patricia sabe esperar (o eso dice) La salida de Flavio Bolsonaro de Brasil profundizó el conflicto diplomático entre Milei y Lula La actividad petrolera de Chubut continúa en retroceso y acumula una nueva caída en septiembre Ángel Rivas se despide de la cartera de Desarrollo Social y ratificó su respaldo al intendente por fuera del cargo de secretario Prat-Gay advierte sobre Vaca Muerta: el riesgo de repetir los errores que Comodoro Rivadavia ya conoce El Verde se hizo fuerte en el Socios y festejó ante Ferro Flávio Bolsonaro viajó desde Puerto Iguazú a Estados Unidos tras una escala en Ecuador Caputo celebró un crecimiento del 15,3% del turismo internacional que llega a la Argentina
📬 Newsletter
Minería y Energía 🔴 ÚLTIMO MOMENTO

YPF comprará el porcentaje restante de YPF Luz por US$ 430 millones

La petrolera busca consolidar el control de su negocio de generación eléctrica. La operación permitirá que YPF pase a ser propietaria del 100% de YPF Luz, una compañía que genera cerca del 10% de la electricidad abastecida en Argentina.

A
Administración
Redacción
👁 6 lecturas · 🕐 1 min de lectura
Publicidad
YPF comprará el porcentaje restante de YPF Luz por US$ 430 millones

Una apuesta para fortalecer el negocio energético

El directorio de YPF aprobó la compra del 24,99% de las acciones de YPF Energía Eléctrica (YPF Luz), que actualmente pertenecen a BNR Power Investments B.V. La operación se acordó por un total de US$ 430 millones y está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

Con esta adquisición, la empresa busca integrar sus distintas áreas de actividad y fortalecer su participación en el mercado energético nacional.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, señaló que la operación permitirá impulsar el crecimiento de YPF Luz y ampliar sus capacidades dentro de la estrategia energética del grupo.

YPF Luz fue creada en 2013 con el objetivo de desarrollar una empresa especializada en generación eléctrica. En 2018, General Electric se incorporó como accionista, una participación que posteriormente continuó bajo GE Vernova a través del fondo BNR.

Actualmente, la compañía cuenta con una capacidad instalada de 3,8 gigavatios y desarrolla actividades en ocho provincias argentinas. Su producción equivale aproximadamente al 10% de la electricidad abastecida en el país.

Publicidad

Además, entre julio de 2025 y junio de 2026, YPF Luz registró un EBITDA de US$ 479 millones, un indicador utilizado para evaluar el desempeño operativo de una empresa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

La adquisición del porcentaje restante representa un paso importante para YPF en su estrategia de consolidación y expansión dentro del sector energético.

Fuente: Diario Río Negro.

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.