YPF comprará el porcentaje restante de YPF Luz por US$ 430 millones

Una apuesta para fortalecer el negocio energético

El directorio de YPF aprobó la compra del 24,99% de las acciones de YPF Energía Eléctrica (YPF Luz), que actualmente pertenecen a BNR Power Investments B.V. La operación se acordó por un total de US$ 430 millones y está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

Con esta adquisición, la empresa busca integrar sus distintas áreas de actividad y fortalecer su participación en el mercado energético nacional.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, señaló que la operación permitirá impulsar el crecimiento de YPF Luz y ampliar sus capacidades dentro de la estrategia energética del grupo.

YPF Luz fue creada en 2013 con el objetivo de desarrollar una empresa especializada en generación eléctrica. En 2018, General Electric se incorporó como accionista, una participación que posteriormente continuó bajo GE Vernova a través del fondo BNR.

Actualmente, la compañía cuenta con una capacidad instalada de 3,8 gigavatios y desarrolla actividades en ocho provincias argentinas. Su producción equivale aproximadamente al 10% de la electricidad abastecida en el país.

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Además, entre julio de 2025 y junio de 2026, YPF Luz registró un EBITDA de US$ 479 millones, un indicador utilizado para evaluar el desempeño operativo de una empresa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

La adquisición del porcentaje restante representa un paso importante para YPF en su estrategia de consolidación y expansión dentro del sector energético.

Fuente: Diario Río Negro.