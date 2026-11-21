En política, las palabras que más pesan suelen ser las más cortas. El viernes, cuando le preguntaron si Comodoro Rivadavia acompañaría el adelantamiento electoral que el gobernador Ignacio Torres acababa de formalizar por decreto, Othar Macharashvili respondió con una frase que dice mucho más de lo que parece: “Por ahora, las elecciones son en octubre”. Lo que importa ahí es el “por ahora”.

El escenario cambió en pocas horas. La Provincia convocó a elegir gobernador, vicegobernador y diputados el 21 de marzo de 2027 y dio a los municipios un mes para adherir. Trelew, Puerto Madryn y Esquel dijeron que sí casi enseguida. Comodoro, la ciudad con el padrón más grande de Chubut, quedó sola entre las grandes. El intendente se mostró sorprendido, recordó que fijar la fecha local es potestad del Ejecutivo municipal y hasta bromeó con que esperaba que la votación fuera el 14 de abril, el día de su cumpleaños. Después fue más categórico: seguimos hasta octubre, junto con las nacionales, y hoy no hay nada que nos haga cambiar eso.

Desdoblar sin pagar el costo

Para entender la postura del intendente hay que volver un mes atrás. A fines de octubre, en su propio entorno se admitía por primera vez que se estaba evaluando votar en una fecha separada de la de Provincia y Nación. Mayo, agosto y octubre aparecían como alternativas. La razón era transparente: evitar que un buen resultado del gobernador arrastrara a la ciudad si ambas elecciones coincidían. En ese momento la apuesta provincial apuntaba a agosto, y Comodoro podía quedar atada a ella.

El decreto de Torres resolvió ese dilema por otro lado. Con la Provincia votando en marzo, octubre deja de ser una fecha compartida con el gobernador y se convierte, en los hechos, en una elección separada de la provincial. Macharashvili obtiene así el desdoblamiento que su equipo analizaba sin tener que costear una jornada electoral propia. Y ese costo no es menor. Con un padrón que representa cerca de un tercio del provincial, un municipio que sigue pidiendo prórrogas de su emergencia económica difícilmente pueda justificar ante los vecinos una elección propia. Visto así, sostener octubre es la opción más barata y, al mismo tiempo, la que deja más margen.

Siete meses de campaña

El problema es lo que pasa entre marzo y octubre. Si nada cambia, Comodoro va a vivir dos campañas casi seguidas y la segunda va a leerse a partir de la primera. Si en marzo gana Torres, la oposición municipal llegará con viento a favor y el oficialismo local deberá explicar por qué la ciudad votó distinto o, peor aún, por qué votó igual. Si gana el peronismo, el municipal será la confirmación de un ciclo. En cualquiera de los dos casos, la elección comunal corre el riesgo de quedar subordinada a la provincial que la precede y a la presidencial con la que coincide.

Esto último no es un detalle. Octubre de 2027 va a estar dominado por la discusión nacional, con sus polarizaciones y sus boletas largas. La agenda propia de Comodoro (el empleo petrolero, la deuda municipal, los servicios, la relación con la Provincia) va a competir por atención con la elección del presidente. El mismo argumento que usa el gobernador para separar Chubut de la Nación, que en Chubut hay que discutir Chubut, podría aplicarse con igual lógica a la ciudad. Nadie en el Ejecutivo municipal lo dice en voz alta.

La sucesión, debajo de la fecha

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La fecha también ordena la interna. Macharashvili volvió a decir que la precandidatura del viceintendente Maximiliano Sampaoli es lógica y natural, y celebró que otros dirigentes del espacio quieran competir. Es el mismo respaldo que había dado en junio, cuando lo definió como su “candidato natural”. Pero entre una declaración y otra hubo cruces públicos que dejaron a la vista una relación con más tensión de la que admiten los comunicados. En el peronismo local hay quienes sostienen que el oficialismo podría terminar buscando un perfil distinto, más técnico. Una fecha lejana le da al intendente algo que ninguna otra le da: tiempo para decidir sin apuro.

Juan Pablo Luque mira el tablero desde otro lugar. El diputado nacional tiene intenciones concretas de competir por la gobernación, descartó ser candidato a intendente si va por la Provincia y recibió el adelantamiento con un desafío: si la ponen en marzo, mejor, porque van a unir al PJ más rápido. Su relación con el intendente está desgastada y el calendario la vuelve más incómoda. Un peronismo que se ordena para marzo alrededor de Luque y una conducción municipal que se reserva para octubre son dos estrategias que pueden convivir, pero también pueden terminar enfrentadas.

Enfrente, el armado del gobernador tiene lo que el propio Torres llamó “un buen problema”: demasiados nombres para la intendencia. Ana Clara Romero, Federico Ponce y Leonardo Rocha aparecen entre los posibles, sin un candidato consolidado. Para ese espacio, una elección municipal separada de la provincial tiene dos caras. Si a Torres le va bien en marzo, el resultado puede ordenar las candidaturas en Comodoro. Si no, la ciudad queda lejos por siete meses. No deja de ser llamativo que en 2023 fuera la oposición de entonces la que acusaba al peronismo de inclinar la cancha con el calendario. Ahora los papeles se invirtieron y los argumentos también.

Lo que falta es certeza

El intendente tiene razón en un punto: la fecha es una facultad del Ejecutivo municipal y nadie puede imponérsela. También dijo, meses atrás, que la elección será “cuando más le convenga a Comodoro”. Es una buena frase, siempre que quede claro a quién se refiere ese “Comodoro”: a la ciudad o a quienes compiten por gobernarla.

El decreto provincial da treinta días para responder. Es un plazo razonable para convertir el “por ahora” en una definición formal. Los vecinos, los partidos y quienes aspiran a la intendencia necesitan saber con anticipación cuándo se vota. Una fecha que se anuncia con condicional y se reserva como ficha de negociación le agrega incertidumbre a una ciudad que ya tiene bastante. Octubre puede ser la mejor opción para Comodoro, pero eso tiene que quedar por escrito y no depender de lo que convenga en cada momento.