Juan Pablo Luque presentó un pedido de informes al Gobierno nacional ante la posibilidad de que toda la energía producida por la represa Futaleufú quede comprometida para abastecer a la empresa Aluar, sin que se establezcan beneficios directos para los vecinos de Chubut.

“Es inadmisible que, teniendo la oportunidad de rediscutir para qué están los recursos de la provincia, en un contexto en donde la gente sufre aumentos de tarifas de los servicios públicos de manera constante, otra vez evalúen regalar la riqueza de todos los chubutenses sin beneficios para los vecinos”, sostuvo Luque.

Futaleufú es una de las grandes centrales hidroeléctricas de la Patagonia. Está ubicada en la cordillera chubutense y utiliza la fuerza del agua para producir electricidad. Aunque aprovecha un recurso natural de la provincia, gran parte de la energía que genera se destina históricamente a la producción de aluminio de la empresa Aluar.

Se acerca una nueva licitación de la represa y, según publicó el medio especializado El Post Energético, el futuro contrato podría garantizar que el 100% de la electricidad producida durante los primeros cinco años sea vendida a Aluar, dentro de un acuerdo de suministro de quince años.

“Estamos hablando de una represa que funciona con los recursos de nuestra provincia, que genera una enorme cantidad de energía y riqueza. Sin embargo, los chubutenses seguimos pagando tarifas altísimas y nuestros pueblos tienen enormes dificultades para sostener sus servicios. No puede ser que se esté por definir el futuro de Futaleufú y que nadie esté defendiendo qué parte de esa riqueza vuelve a nuestra gente”, planteó.

“Futaleufú tiene que ser parte de la solución para Chubut”

Luque insistió en que la discusión debe concentrarse en cómo se aprovechará la producción de la represa para impulsar el desarrollo provincial, para la industria, pero también para los vecinos.

“No estamos planteando que Futaleufú deje de abastecer a la industria. Queremos que siga produciendo y generando trabajo. Pero también queremos que una parte de esa energía sirva para mejorar la vida de los chubutenses. No pueden pasar otros quince años sin que nuestros pueblos reciban beneficios concretos de una riqueza que se genera en su propio territorio”, afirmó.

El reclamo al Gobierno provincial

Luque también puso el foco en el rol del Gobierno de Ignacio Torres y en la necesidad de que la Provincia tenga una posición clara frente a las condiciones que pretende establecer Nación.

“Acá hay una responsabilidad del Gobierno nacional, pero también del provincial. ¿Qué está reclamando el gobernador Torres para los chubutenses? ¿Dónde está la propuesta para que nuestros vecinos paguen menos por la energía o para que las cooperativas puedan mejorar sus servicios? No alcanza con hablar de defender los recursos de Chubut si después no se plantean beneficios concretos para nuestra gente”, cuestionó.

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El legislador remarcó que la Provincia no es ajena a esta discusión, ya que posee el 33,51% de las acciones de la empresa que actualmente administra Futaleufú y mantiene un reclamo judicial vinculado con la concesión.

En ese sentido, el pedido de informes también busca conocer cuál es la situación de esa participación provincial, qué ocurrirá con ella cuando se adjudique la nueva concesión y cómo podrían verse afectados los ingresos que recibe Chubut por la generación de electricidad.

Una propuesta para que la energía también beneficie a los vecinos

Luque recordó que presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone cambiar la forma en que se distribuyen los beneficios de Futaleufú.

La iniciativa establece que Chubut reciba un equivalente al 2% de la energía generada como canon y que otro 10% pueda ser adquirido a precio de costo por las cooperativas de servicios públicos de la región.

Esto permitiría que parte de la electricidad producida en la provincia contribuya a mejorar las condiciones de abastecimiento de las comunidades y a reducir los costos de las cooperativas, que deberán traducirse en un menor costo para los vecinos. Además, el proyecto contempla destinar recursos a obras de agua potable y cloacas en las localidades de la cordillera.

“Nosotros no nos quedamos solamente en el reclamo. Presentamos un proyecto concreto para que Futaleufú también esté al servicio de los chubutenses. Queremos que se puedan hacer obras y que los vecinos reciban beneficios reales. Lo que no podemos aceptar es que toda esa riqueza se siga aprovechando sin que nuestras comunidades tengan una participación justa”, sostuvo.

El diputado vinculó esta discusión con la difícil situación económica que atraviesan muchas familias de la provincia.

“Es muy difícil explicarle a un jubilado que no puede pagar la factura de luz o de gas que vivimos en una provincia que produce energía, pero que esa riqueza no se traduce en una mejora para su vida. Tenemos los recursos, tenemos la capacidad de producir y tenemos una propuesta. Lo que falta es que los gobiernos nacional y provincial pongan también sobre la mesa los intereses de los vecinos”, expresó.