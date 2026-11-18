La empresa Fredonia Mining presentó los avances y el cronograma de desarrollo del proyecto minero El Dorado–Monserrat, ubicado en el Macizo del Deseado, en Santa Cruz. La iniciativa apunta a comenzar su etapa productiva entre 2029 y 2030, con una inversión inicial estimada en US$ 345,7 millones.

El plan fue expuesto ante el gobernador Claudio Vidal por el CEO de la compañía, Estanislao Auriemma, quien brindó detalles sobre las características del emprendimiento, situado en cercanías de Puerto San Julián y Gobernador Gregores.

Según las proyecciones de la empresa, una vez que entre en funcionamiento, el yacimiento tendría una vida operativa superior a los 17 años. En cuanto a los niveles de extracción, se estima una producción promedio anual de 146.000 onzas de oro equivalente, con la posibilidad de alcanzar un máximo cercano a las 193.000 onzas durante el tercer año de actividad.

Respecto del cronograma previsto, Fredonia Mining proyecta desarrollar los estudios de prefactibilidad durante 2027 y completar la etapa de factibilidad en 2028. Posteriormente, entre 2029 y 2030, se llevaría adelante la inversión principal para avanzar hacia el inicio de la producción.

Durante el encuentro, Auriemma también se refirió a los estándares regulatorios que debe cumplir la compañía en los mercados internacionales, teniendo en cuenta que cotiza en la Bolsa de Toronto.

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En ese sentido, destacó las condiciones de Santa Cruz para el desarrollo de este tipo de emprendimientos y señaló: “Estamos trabajando de una manera muy profesional. La compañía cotiza en la Bolsa de Toronto, lo cual nos obliga a cumplir estándares bastante altos; Santa Cruz es un territorio donde se puede llevar adelante este tipo de proyectos”.

La iniciativa se suma al desarrollo de la actividad minera en el Macizo del Deseado, una de las zonas con mayor potencial para la explotación de metales preciosos en la provincia.

Fuente: OPI Santa Cruz.