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Palermo Aike: CGC presentó su potencial energético y las oportunidades para Santa Cruz

La compañía participó de un encuentro organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG), donde expuso los avances y las perspectivas de desarrollo de la formación no convencional. La iniciativa busca poner en valor los recursos hidrocarburíferos y su posible impacto en la economía provincial.

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Administración
Redacción
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Palermo Aike: CGC presentó su potencial energético y las oportunidades para Santa Cruz

La Compañía General de Combustibles (CGC) presentó los avances y las posibilidades de desarrollo de Palermo Aike durante una nueva jornada del ciclo de charlas impulsado por la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG).

El encuentro contó con la participación de Pablo Chebli, director de CGC, quien brindó detalles sobre las características de esta formación geológica ubicada en la Cuenca Austral y su importancia para el futuro energético de Santa Cruz.

Durante la exposición se analizaron las oportunidades que representa Palermo Aike para ampliar la actividad hidrocarburífera, impulsar inversiones y generar nuevas posibilidades de crecimiento productivo en la provincia.

La formación es considerada uno de los principales recursos no convencionales del país, después de Vaca Muerta, debido a sus importantes reservas potenciales de petróleo y gas. Su desarrollo podría contribuir a fortalecer la matriz energética y ampliar las perspectivas económicas de la región.

Asimismo, se abordaron los avances realizados en materia de exploración y los desafíos que todavía enfrenta el proyecto para alcanzar una etapa de producción a mayor escala.

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Desde CGC destacaron la importancia de continuar generando conocimiento técnico sobre el área y avanzar en las condiciones necesarias para aprovechar sus recursos. En ese sentido, el desarrollo de Palermo Aike aparece como una oportunidad estratégica para Santa Cruz, tanto por su potencial energético como por el movimiento económico que podría generar en distintos sectores vinculados a la industria.

La actividad también permitió intercambiar perspectivas sobre el futuro productivo provincial y el papel que puede desempeñar el sector energético en la generación de inversiones, empleo y nuevas oportunidades para la economía santacruceña.

Fuente: TiempoSur.

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