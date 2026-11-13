¿Dónde terminan las algas que retiran de las playas de Rada Tilly? Concejales exigen explicaciones al Municipio

La remoción y disposición de algas en las playas de Rada Tilly quedó en el centro de un nuevo debate ambiental y político. Ante las dudas sobre el destino final del material recolectado y los señalamientos que advierten sobre posibles descargas en sectores pertenecientes a Comodoro Rivadavia, concejales de la oposición decidieron exigir explicaciones formales al Gobierno municipal.

Los concejales Guillermo Janeiro y Dolores Álvarez, del Partido Vecinal de Rada Tilly, impulsaron un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal para que detalle los procedimientos utilizados en la extracción, transporte y disposición final de las algas retiradas del sector norte de la villa balnearia.

La iniciativa, que ya fue aprobada en comisión y remitida al Ejecutivo, busca esclarecer una cuestión sensible: si el Municipio está depositando material extraído de sus playas en terrenos o sectores costeros que pertenecen a otra jurisdicción y, de ser así, bajo qué autorizaciones.

Las dudas apuntan al destino final de las algas

En las últimas semanas surgieron reclamos y cuestionamientos públicos relacionados con el presunto traslado y descarte de biomasa marina en sectores cercanos al barrio Stella Maris, en Comodoro Rivadavia, y en áreas próximas al límite entre ambas ciudades.

Si bien estas situaciones deberán ser esclarecidas mediante la información oficial, los concejales consideran necesario determinar si los procedimientos municipales cumplen con las normativas ambientales y respetan los límites jurisdiccionales.

El planteo también abre interrogantes sobre los controles existentes, la utilización de maquinaria pesada en sectores costeros y las posibles consecuencias ambientales de estas tareas.

Qué deberá explicar el Municipio

El pedido de informes establece un plazo de diez días hábiles para que las áreas municipales competentes brinden precisiones sobre cuatro cuestiones fundamentales:

Extracción de algas: qué maquinaria se utiliza, con qué frecuencia se realizan los trabajos y cuáles son los protocolos para proteger la fauna y las condiciones naturales de la playa.

qué maquinaria se utiliza, con qué frecuencia se realizan los trabajos y cuáles son los protocolos para proteger la fauna y las condiciones naturales de la playa. Destino final: dónde se acumulan y depositan las algas retiradas y si esos lugares cuentan con las correspondientes evaluaciones ambientales.

dónde se acumulan y depositan las algas retiradas y si esos lugares cuentan con las correspondientes evaluaciones ambientales. Posibles descargas en Comodoro Rivadavia: si se trasladó material hacia sectores pertenecientes a esa ciudad y, en caso afirmativo, qué autorizaciones o convenios respaldaron esas operaciones.

si se trasladó material hacia sectores pertenecientes a esa ciudad y, en caso afirmativo, qué autorizaciones o convenios respaldaron esas operaciones. Coordinación entre municipios: qué mecanismos de comunicación y trabajo conjunto existen para abordar la gestión ambiental de las zonas costeras compartidas.

Transparencia ambiental y respeto entre ciudades

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Desde el Partido Vecinal señalaron que el objetivo de la presentación no es generar un enfrentamiento con Comodoro Rivadavia, sino precisamente evitar conflictos mediante información pública, procedimientos claros y respeto por las competencias de cada municipio.

“Nuestro objetivo es llevar total transparencia a los vecinos y vecinas. La gestión de los residuos marinos exige protocolos rigurosos, y es fundamental actuar con absoluta claridad para evitar cualquier conflicto interjurisdiccional con Comodoro Rivadavia, una ciudad hermana con la que compartimos una dinámica territorial estrecha”, expresaron Janeiro y Álvarez.

Una respuesta que ahora deberá dar el Ejecutivo

La presentación coloca sobre la mesa un tema que excede la limpieza de las playas: el control ambiental sobre los trabajos municipales y la necesidad de conocer qué sucede con los materiales que se retiran del espacio público.

Para los concejales, contar con información precisa permitirá determinar si las tareas se desarrollan bajo criterios ambientales adecuados y si existe coordinación con las autoridades de Comodoro Rivadavia.

Ahora, el foco estará puesto en las respuestas que brinde el Ejecutivo municipal.

La pregunta central sigue abierta: ¿dónde terminan realmente las algas que se retiran de las playas de Rada Tilly y bajo qué controles se realiza su disposición final?