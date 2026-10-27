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ANSES realizará un nuevo operativo de atención en Rada Tilly

ANSES llevará adelante un nuevo operativo territorial de atención y asesoramiento en Rada Tilly el próximo viernes 30 de octubre, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites y consultas sin necesidad de trasladarse hasta la oficina de Comodoro Rivadavia.

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Administración
Redacción
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ANSES realizará un nuevo operativo de atención en Rada Tilly

La jornada se desarrollará en el Centro de Jubilados y Pensionados de Rada Tilly, ubicado en Esther de Viegas Bordeira N.º 1817, en el horario de 9 a 13 horas.

Durante el operativo, los vecinos podrán recibir atención y asesoramiento para trámites en general. La iniciativa forma parte de los operativos territoriales que el organismo viene realizando en la región para acercar sus servicios a la comunidad.

La atención será por orden de llegada, sin necesidad de solicitar un turno previo. Desde ANSES indicaron que los asistentes deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

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