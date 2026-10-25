Luque mostró músculo político en Comodoro y reunió a figuras nacionales del peronismo con la mirada puesta en 2027

Comodoro Rivadavia se convirtió el viernes 23 de octubre en uno de los principales escenarios de la discusión política del peronismo argentino.

El diputado nacional y exintendente Juan Pablo Luque fue uno de los principales protagonistas del tercer encuentro de «El Peronismo Debate», una iniciativa que busca construir una alternativa federal de cara a las elecciones de 2027.

La convocatoria, desarrollada en el salón del Centro de Empleados de Comercio del Parque Saavedra, reunió a cerca de mil participantes, según las cifras difundidas por los organizadores, entre dirigentes nacionales, intendentes, legisladores, representantes sindicales y militantes de distintas provincias.

La jornada tuvo un fuerte contenido político, pero también buscó instalar una agenda vinculada con la producción, el empleo, la educación y el desarrollo de las economías regionales.

Una foto política de alcance nacional

La presencia de dirigentes como Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Kelly Olmos y el intendente de Pilar, Federico Achával, le otorgó al encuentro una dimensión que trascendió ampliamente los límites de Chubut.

También participaron los intendentes patagónicos Pablo Grasso, de Río Gallegos, y Martín Pérez, de Río Grande, quienes compartieron con Luque el protagonismo de la convocatoria.

Entre los referentes locales estuvieron el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; el senador nacional Carlos Linares; el presidente del PJ chubutense, Gustavo Fita; y otros dirigentes provinciales y representantes sindicales.

La imagen de Luque acompañado por figuras nacionales y mandatarios municipales dejó una señal política: el exintendente de Comodoro busca ocupar un lugar relevante en el proceso de reorganización del peronismo, tanto en Chubut como en el escenario nacional.

Aunque no hubo anuncios de candidaturas, la convocatoria permitió observar respaldos y acercamientos que seguramente formarán parte de las negociaciones políticas de los próximos meses.

El respaldo de Tolosa Paz y Guillermo Michel

Dos de las figuras nacionales que participaron del encuentro hicieron referencia al protagonismo que podrían tener los dirigentes patagónicos en la construcción política hacia 2027.

Victoria Tolosa Paz destacó el impulso de Juan Pablo Luque, Pablo Grasso y Martín Pérez para promover una discusión amplia sobre las ideas y el futuro del justicialismo.

Por su parte, Guillermo Michel señaló que los tres dirigentes tendrán un papel importante en la Patagonia de cara al próximo proceso electoral.

Las declaraciones no constituyeron respaldos formales a candidaturas específicas, pero representaron señales de reconocimiento político hacia los anfitriones del encuentro.

En ese contexto, Luque consiguió mostrar capacidad de convocatoria y vínculos con un sector del peronismo nacional que pretende construir una propuesta federal, sin quedar limitado a los espacios referenciados exclusivamente en el kirchnerismo o en el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La crisis petrolera y el empleo ocuparon un lugar central

Uno de los ejes más importantes de la jornada fue la situación económica que atraviesa la Patagonia y, particularmente, la Cuenca del Golfo San Jorge.

La salida de YPF de áreas convencionales maduras, la reducción de la actividad petrolera y la pérdida de puestos de trabajo formaron parte de las preocupaciones planteadas durante el encuentro.

Luque utilizó su discurso para describir las dificultades que enfrentan numerosas familias chubutenses como consecuencia de la crisis laboral.

El diputado sostuvo que el peronismo necesita recuperar tres elementos fundamentales: unidad, escucha y proyecto.

También cuestionó que las discusiones internas por nombres y candidaturas terminen desplazando los problemas cotidianos de la sociedad.

Tolosa Paz, por su parte, se refirió a las consecuencias de la salida de YPF y planteó la necesidad de discutir nuevas políticas para las cuencas maduras, las energías renovables y la generación de empleo.

El encuentro incluyó, además, debates sobre infraestructura energética, desarrollo industrial y formación de recursos humanos, con participación de representantes universitarios de la Patagonia.

Othar y Luque volvieron a compartir escenario

Otro de los hechos políticos destacados fue la presencia del intendente Othar Macharashvili junto a Juan Pablo Luque.

Después de las diferencias que atravesaron la relación entre ambos dirigentes, la imagen compartida durante el encuentro representó un gesto de acercamiento dentro del justicialismo comodorense.

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Macharashvili convocó a dejar de lado los personalismos y avanzar en la construcción de un proyecto político común.

El intendente reconoció las dificultades que atraviesa el peronismo y sostuvo que la recuperación de la confianza de la sociedad debe ser una prioridad.

También señaló que todavía no es momento de discutir candidaturas, sino de elaborar propuestas y ampliar la convocatoria hacia otros sectores del movimiento.

La presencia de ambos dirigentes en un mismo escenario no significa que todas sus diferencias hayan quedado superadas, pero constituye un dato relevante en el proceso de reordenamiento político de Comodoro Rivadavia.

Las ausencias también dejaron un mensaje

Más allá de la importante convocatoria, el encuentro también permitió observar las diferencias que persisten dentro del peronismo provincial.

Una de las ausencias fue la del intendente de Dolavon, Dante Bowen, quien viene desarrollando su propio espacio político y mantiene vínculos con el sector nacional referenciado en Axel Kicillof.

Tampoco estuvieron presentes otros dirigentes provinciales que participan de las distintas corrientes internas del justicialismo.

Consultado por estas ausencias, Luque cuestionó a quienes no participan de los espacios de discusión y planteó la necesidad de construir acuerdos para recuperar el gobierno provincial y nacional.

El escenario demuestra que, pese a los llamados a la unidad, el peronismo chubutense todavía debe resolver cómo articular sus diferentes liderazgos, aspiraciones y referencias nacionales.

La discusión no solamente involucra a los posibles candidatos a gobernador en 2027, sino también a los armados municipales y legislativos, así como a la relación que mantendrá cada sector con las principales figuras del justicialismo argentino.

Comodoro, punto de partida de una construcción federal

El encuentro del viernes fue el tercero de una serie de convocatorias que comenzaron en Parque Norte, Buenos Aires, y continuaron en Entre Ríos.

La elección de Comodoro Rivadavia como sede permitió incorporar con mayor protagonismo los problemas específicos de la Patagonia a la agenda del peronismo nacional.

La actividad dejó, además, avances en la elaboración de propuestas para un programa federal de desarrollo energético, con especial atención a la infraestructura, la industria, la formación de trabajadores y la integración regional.

Sin embargo, el desafío para los organizadores será transformar las coincidencias expresadas durante el acto en propuestas concretas y acuerdos políticos duraderos.

Luque se posiciona, pero la disputa recién comienza

Desde el punto de vista político, el encuentro dejó a Juan Pablo Luque como uno de sus principales protagonistas.

La convocatoria de figuras nacionales, el acompañamiento de intendentes patagónicos y la presencia de dirigentes locales permitieron mostrar un espacio con capacidad de articulación.

Pero el camino hacia 2027 todavía presenta numerosos interrogantes.

El peronismo deberá resolver sus diferencias internas, definir un programa de gobierno y establecer mecanismos de acuerdo entre los distintos sectores que aspiran a conducir el movimiento.

En Chubut, esa discusión adquiere una importancia particular por la existencia de varios dirigentes con aspiraciones provinciales y diferentes referencias nacionales.

El acto del 23 de octubre dejó una imagen política importante para Juan Pablo Luque y el peronismo federal. Ahora resta comprobar si esa capacidad de convocatoria puede convertirse en una construcción política capaz de reunir a los distintos sectores del justicialismo.

Porque una cosa es conseguir una foto de unidad y otra, bastante más compleja, es sostenerla cuando llegue el momento de definir las candidaturas de 2027.