Caso $LIBRA: quiénes eran los involucrados y qué papel tuvo cada uno en la trama cripto

El caso $LIBRA, que generó una fuerte polémica política y judicial, quedó al borde del cierre luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictara el sobreseimiento de todos los investigados, a pedido del fiscal Eduardo Taiano. La resolución descartó la existencia de elementos suficientes para sostener las acusaciones por una presunta estafa.

La investigación se originó en febrero de 2025, cuando el empresario estadounidense Hayden Mark Davis impulsó la creación de la criptomoneda y el presidente Javier Milei la promocionó en sus redes sociales. Tras la publicación presidencial, el valor del activo se disparó, pero posteriormente Davis retiró más de US$100 millones del proyecto y la cotización se desplomó, lo que provocó pérdidas entre quienes habían invertido.

Durante la pesquisa surgieron datos sobre transferencias de dinero, encuentros previos al lanzamiento y comunicaciones entre personas vinculadas con el proyecto y el entorno presidencial. Sin embargo, la investigación concluyó sin que se formalizara una acusación penal contra los involucrados.

El rol de los principales investigados

Javier Milei: el Presidente se había reunido con Davis y Mauricio Novelli antes del lanzamiento, incluido un encuentro en la Casa Rosada el 30 de enero de 2025. El 14 de febrero promocionó $LIBRA en X y compartió el código del contrato para adquirir el activo, al presentarlo como una iniciativa destinada a financiar pequeñas y medianas empresas. Horas después eliminó la publicación y se desvinculó del proyecto. Un peritaje al teléfono de Novelli detectó comunicaciones con Milei antes, durante y después del lanzamiento.

Mauricio Novelli: el trader argentino fue señalado como uno de los principales nexos entre Davis y Milei. Organizó el Tech Forum Argentina en 2024, evento en el que participaron empresarios relacionados con el proyecto. Durante el lanzamiento de $LIBRA se encontraba en Texas junto a Davis y mantuvo una comunicación telefónica con el Presidente. En su celular se encontró una anotación sobre un supuesto acuerdo por US$5 millones con Davis y Milei. Además, fue registrado en una sucursal bancaria con bolsos días antes del lanzamiento.

Camilo Rodríguez Blanco: el trader colombiano radicado en Argentina recibió casi US$4 millones digitales de Davis el 3 de febrero de 2025. De ese monto, transfirió al menos US$695.990 a una cuenta vinculada con Novelli, según los registros incorporados al expediente.

Orlando Mellino: el jubilado argentino, de 75 años, recibió US$1.015.000 digitales de Davis el 30 de enero de 2025. Horas más tarde, transfirió el dinero a una tercera cuenta cuyo titular no pudo ser identificado por la Justicia.

María Alicia Rafaele y María Pía Novelli: la madre y la hermana de Mauricio Novelli fueron registradas ingresando con bolsos a una sucursal bancaria el 4 de febrero, diez días antes del lanzamiento. Ambas regresaron el primer día hábil posterior al desplome de la criptomoneda. Cuando se allanaron las cajas de seguridad vinculadas con el entorno de Novelli, estaban vacías.

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Karina Milei: la secretaria general de la Presidencia había autorizado el ingreso de Davis y otros empresarios a la Casa Rosada. El análisis del teléfono de Novelli también reveló comunicaciones telefónicas entre ambos, incluso minutos después del lanzamiento de $LIBRA. Su nombre había aparecido, además, en una investigación paralela por presunto tráfico de influencias.

Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales: ambos fueron identificados como parte del entorno de Novelli y de la red de contactos relacionada con el proyecto. Terrones Godoy era socio de Novelli en Tech Forum y participó en la organización del evento de octubre de 2024. Morales se desempeñaba como asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) antes de que el caso tomara estado público.

Julian Peh: el empresario extranjero vinculado con Kip Network fue mencionado en las denuncias por su presunta participación en la creación y el lanzamiento de $LIBRA. Su intervención estaba relacionada principalmente con los aspectos técnicos del proyecto y había mantenido contactos con Milei a partir del Tech Forum.

Una causa que terminó sin acusaciones penales

El expediente reunió indicios sobre movimientos de dinero, reuniones y comunicaciones que despertaron interrogantes sobre el funcionamiento del proyecto y los vínculos entre sus participantes. No obstante, el juez Martínez de Giorgi resolvió sobreseer a todos los investigados, luego del pedido presentado por el fiscal Taiano.

La decisión puso fin a una investigación cuestionada por los damnificados, quienes señalaron demoras y medidas probatorias que no llegaron a completarse. De esta manera, el caso judicial que se había abierto tras el desplome de la criptomoneda quedó prácticamente cerrado.

Fuente: LA NACIÓN.