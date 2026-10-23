Guillermo Quiroga busca seguir en el ISSyS mientras enfrenta un juicio por presunto fraude millonario a ATE

La política sindical de Chubut atraviesa una situación particular. Guillermo Quiroga, exsecretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y actual vocal por los activos del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), impulsa su continuidad en el organismo provincial en momentos en que enfrenta un juicio oral y público por presunta administración fraudulenta.

El dirigente aparece como principal referente de la Lista Verde, acompañado en la publicidad electoral por Cecilia Ocampo y Juan García, de cara a las elecciones previstas para el próximo 30 de noviembre.

Sin embargo, su participación electoral coincide con uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados al manejo de fondos sindicales en la provincia.

Una causa judicial por millones de pesos

El juicio contra Quiroga comenzó el pasado 19 de octubre en Rawson, bajo la conducción de la jueza Karina Breckle.

Según la acusación presentada por el fiscal Lucas Papini, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, entre agosto de 2019 y mayo de 2023 se habrían transferido $22.765.769 desde cuentas bancarias de ATE hacia cuentas personales del dirigente y de integrantes de su familia.

La investigación también incluye presuntos pagos de tarjetas de crédito, compras particulares, viajes y otros gastos que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habrían sido afrontados con recursos pertenecientes al sindicato.

El Ministerio Público Fiscal informó que el valor actualizado de las operaciones investigadas supera los $500 millones.

La Fiscalía anticipó que solicitará una pena de tres años y dos meses de prisión efectiva, mientras que las querellas pretenden condenas de hasta cuatro años.

El juicio avanza mientras Quiroga hace campaña

La causa ya superó la instancia de investigación y se encuentra en pleno debate oral.

El 22 de octubre, durante la cuarta jornada del juicio, declararon 14 testigos y se incorporó documentación relacionada con movimientos bancarios, viajes, alojamientos y consumos realizados durante el período investigado.

La defensa de Quiroga, encabezada por Oscar Romero, interviene en el debate y ha cuestionado distintos aspectos de la acusación. Será la Justicia la que determine si existió responsabilidad penal.

Hasta que se dicte una sentencia, corresponde respetar el principio de presunción de inocencia.

¿Es ético aspirar a representar a los trabajadores en estas condiciones?

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Más allá de la resolución judicial que finalmente se adopte, la candidatura de Quiroga plantea un interrogante que trasciende lo estrictamente legal.

El ISSyS administra recursos vinculados con la obra social SEROS y el sistema previsional provincial, dos áreas especialmente sensibles para miles de empleados públicos y jubilados de Chubut.

En ese contexto, resulta legítimo preguntarse si un dirigente sometido a juicio por presuntas irregularidades en la administración de fondos sindicales reúne las condiciones de confianza pública necesarias para continuar representando a los trabajadores en ese organismo.

La existencia de una acusación penal no implica automáticamente una inhabilitación electoral. Pero tampoco impide que los afiliados evalúen los antecedentes judiciales de quienes aspiran a ocupar cargos de representación.

La transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad institucional deberían constituir exigencias centrales para cualquier dirigente que pretenda administrar o controlar recursos ajenos.

Una elección que también pondrá a prueba la confianza

El próximo 30 de noviembre, los afiliados activos y pasivos del ISSyS deberán elegir a sus representantes.

La Lista Verde pretende participar de esa disputa con Quiroga como uno de sus principales referentes, mientras el proceso judicial continúa su curso.

La pregunta que queda planteada es inevitable: ¿puede un dirigente que enfrenta un juicio por presunto fraude en el manejo de fondos sindicales conservar la confianza de los trabajadores para representarlos en la conducción de su obra social y sistema previsional?

La respuesta no corresponde únicamente a los tribunales. También estará en manos de los afiliados cuando llegue el momento de votar.

Fuentes: Ministerio Público Fiscal de Chubut, comunicaciones oficiales del 19 y 22 de octubre de 2026; Instituto de Seguridad Social y Seguros; La Voz de Chubut.

Nota editorial: La documentación consultada confirma la reserva de la Lista Verde y la campaña de Quiroga, pero no su oficialización definitiva, prevista para el 31 de octubre.