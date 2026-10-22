La Libertad Avanza desembarca en Comodoro Rivadavia con un Congreso de la Juventud para fortalecer su estructura política

La Libertad Avanza continúa avanzando en su organización territorial en la Patagonia. Esta semana, el espacio político que lidera el presidente Javier Milei realizará un Congreso de la Juventud con actividades previstas en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, en una apuesta por fortalecer sus estructuras partidarias en Santa Cruz y Chubut.

Según informó ADN24Digital, los encuentros reunirán a jóvenes militantes y contarán con la participación de referentes nacionales de la fuerza libertaria, entre ellos Rocío Gómez, presidenta de la Juventud de La Libertad Avanza; Iñaki Gutiérrez; Eugenia Rolón; y el diputado nacional Jairo Guzmán.

La convocatoria forma parte de una estrategia de construcción política que busca ampliar la presencia del oficialismo nacional en distintas provincias, promoviendo la participación de nuevas generaciones y la formación de dirigentes locales.

Comodoro Rivadavia, en el mapa político libertario

La elección de Comodoro Rivadavia como una de las sedes del encuentro coloca nuevamente a la ciudad en el escenario de la actividad política nacional.

En una provincia como Chubut, donde los espacios políticos tradicionales mantienen una fuerte presencia territorial, el crecimiento de La Libertad Avanza plantea interrogantes sobre cómo se reorganizará el mapa electoral en los próximos años.

El desafío del espacio libertario será transformar el respaldo que recibe la figura presidencial en una estructura política propia, con dirigentes, militantes y capacidad para competir en los distintos municipios de la provincia.

La juventud como apuesta política

La participación de Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, dos figuras vinculadas a la comunicación política libertaria y con presencia en redes sociales, refleja la importancia que el espacio otorga a las nuevas generaciones.

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A ellos se sumarán Rocío Gómez y el diputado nacional Jairo Guzmán, en una convocatoria que pretende fortalecer los vínculos entre la conducción nacional y los jóvenes militantes patagónicos.

Más allá de las actividades previstas, el encuentro también tendrá una lectura política: La Libertad Avanza busca consolidarse como una fuerza con organización propia y proyección territorial, más allá de la figura de Javier Milei.

La mirada puesta en 2027

Aunque el Congreso de la Juventud se presenta como una actividad de organización partidaria, su realización se produce en un contexto en el que las distintas fuerzas políticas comienzan a posicionarse de cara a las elecciones de 2027.

En Chubut, uno de los interrogantes será si La Libertad Avanza logra construir una alternativa electoral competitiva, con candidatos propios y una estructura capaz de disputar espacios de poder a nivel provincial y municipal.

El encuentro de Comodoro Rivadavia podría constituir un nuevo paso en esa dirección.

La pregunta que comienza a instalarse en el escenario político chubutense es si el crecimiento del espacio libertario logrará traducirse en una fuerza territorial con peso propio para disputar las próximas elecciones.