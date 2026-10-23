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Kicillof, Massa y Máximo Kirchner se reunieron para definir una estrategia del peronismo

Los principales referentes del PJ mantuvieron un nuevo encuentro junto a gobernadores y legisladores nacionales. Las PASO y el Presupuesto 2027 estuvieron entre los temas centrales, en medio de las diferencias internas del espacio.

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Administración
Redacción
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Kicillof, Massa y Máximo Kirchner se reunieron para definir una estrategia del peronismo

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el exministro de Economía, Sergio Massa; y el diputado nacional Máximo Kirchner se reunieron este jueves por la noche con dirigentes y legisladores del peronismo para avanzar en una estrategia común frente a los próximos debates políticos y parlamentarios.

Del encuentro también participaron gobernadores peronistas, los titulares de los bloques justicialistas en el Congreso, Germán Martínez y José Mayans, y el dirigente porteño Juan Manuel Olmos.

Uno de los principales puntos de la agenda fue la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuya eliminación impulsa el presidente Javier Milei de cara a las elecciones de 2027. Además, los dirigentes analizaron el Presupuesto nacional y buscaron definir una posición compartida sobre su tratamiento.

La reunión se produjo después de la cumbre del 11 de agosto, realizada en el Hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires, cuando distintos sectores del PJ coincidieron en la necesidad de sostener las primarias. En esta nueva instancia, el objetivo fue retomar esa discusión y avanzar en acuerdos parlamentarios.

Sin embargo, el encuentro tuvo lugar en un contexto de crecientes tensiones dentro del peronismo. El viernes anterior, Massa se había reunido con Cristina Kirchner en el departamento de Constitución donde la expresidenta cumple su condena judicial. Ese acercamiento generó especulaciones sobre una posible alianza entre el massismo y el kirchnerismo frente al sector que responde a Kicillof.

Desde el entorno del gobernador bonaerense descartaron interpretar ese encuentro en esos términos, mientras que desde el massismo y el cristinismo señalaron que Massa mantiene conversaciones frecuentes con la expresidenta.

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Las diferencias también quedaron expuestas a través de declaraciones de Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses del peronismo y dirigente cercano a Máximo Kirchner. El legislador cuestionó la falta de diálogo entre Kicillof y Cristina Kirchner y sostuvo que, desde su sector, no tienen claridad sobre las ideas y el proyecto de país que impulsa el gobernador.

De esta manera, la reunión buscó acercar posiciones sobre cuestiones electorales y legislativas, aunque las disputas por la conducción y el futuro político del peronismo continúan abiertas.

Fuente: LA NACIÓN.

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