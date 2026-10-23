Chubut suma el parque eólico más grande de Argentina tras una nueva inversión de Aluar

Aluar puso en marcha este jueves una nueva etapa de su parque eólico en Puerto Madryn, consolidando al complejo como el más grande del país. Con la incorporación de esta quinta fase, la instalación cuenta con 119 aerogeneradores distribuidos en una superficie aproximada de 200 kilómetros cuadrados y una potencia instalada de 582 megavatios (MW).

La inauguración contó con la presencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el presidente de Aluar, Javier Madanes Quintanilla; y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, junto con otras autoridades y representantes de la empresa.

Según los datos difundidos durante el acto, el parque tiene capacidad para generar energía equivalente al consumo de aproximadamente 600.000 hogares y representa cerca del 12% de la potencia eólica instalada en Argentina.

Una inversión que busca fortalecer la industria

Durante la presentación, Torres destacó las condiciones naturales de Chubut para la producción de energía renovable y sostuvo que el aprovechamiento de los recursos de la provincia puede impulsar el desarrollo industrial y la generación de empleo.

El mandatario también remarcó la importancia de ofrecer previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras para atraer inversiones privadas. Además, vinculó la ampliación del complejo con el crecimiento productivo de Puerto Madryn y el desarrollo energético nacional.

La inversión acumulada de Aluar en el proyecto supera los 740 millones de dólares. El vicepresidente de la compañía, Federico Mérener, explicó que los recursos provienen de la actividad exportadora de aluminio y fueron reinvertidos en infraestructura para la generación de energía.

El objetivo de cubrir el 70% del consumo con energías renovables

La ampliación forma parte de la estrategia energética de Aluar para abastecer su planta de producción de aluminio primario en Puerto Madryn, que requiere alrededor de 780 MW de potencia de manera continua.

Con esta nueva etapa, la empresa proyecta cubrir cerca del 70% de su consumo eléctrico mediante fuentes renovables. De acuerdo con las estimaciones presentadas, esto permitirá evitar la emisión de más de un millón de toneladas de dióxido de carbono por año.

Publicidad

Mérener señaló, además, que los 582 MW de potencia instalada ya están alimentando el sistema eléctrico nacional y contribuirán tanto al abastecimiento de la planta de aluminio como al de otros emprendimientos y consumidores.

El impacto en Puerto Madryn

Por su parte, el intendente Gustavo Sastre destacó el aporte de Aluar al desarrollo económico y social de la ciudad, donde la compañía está instalada desde hace más de cinco décadas.

El jefe comunal señaló que las inversiones de la empresa contribuyeron a generar puestos de trabajo, ampliar la actividad industrial y favorecer la llegada de nuevas familias a Puerto Madryn.

En tanto, el gerente industrial de la planta de aluminio primario, Ángel Reyes, resaltó la continuidad de las inversiones y la planificación a largo plazo como factores fundamentales para concretar la ampliación.

La puesta en marcha de esta quinta etapa representa un nuevo avance para las energías renovables en Chubut y refuerza el vínculo entre la generación eléctrica y la actividad industrial.

Fuente: ADNSUR.