Los desafíos de la pesca en la región para diversificar la economía y generar valor: salmón, anchoíta y pez limón

Cada noviembre, cuando la flota vuelve a mirar el horizonte a la espera de la prospección de langostino, Chubut repite una conversación conocida: cuánto se va a pescar, a qué precio, con qué conflictividad gremial y con cuántas empresas en condiciones de sostener la zafra. Es lógico. El langostino es el corazón económico del litoral, y la última temporada provincial, con más de 87 mil toneladas, confirmó su peso. Pero esa centralidad también es una debilidad. Una provincia que depende de una sola especie depende, en realidad, de un solo precio internacional, de una sola negociación paritaria y de una sola biomasa.

El año que termina dejó señales claras de esa fragilidad: la crisis de Conarpesa y los despidos en Puerto Madryn, el reclamo de emergencia en la Mesa de Desarrollo Pesquero, la habilitación para que la flota de altura procese a bordo hasta la mitad de la cola de langostino —una decisión que en tierra se lee como pérdida de mano de obra— y la muerte de marineros en pocas semanas, que volvió a poner en primer plano las condiciones de trabajo embarcado. En ese contexto, tres palabras empezaron a circular con más insistencia en despachos oficiales, cámaras empresarias y laboratorios: salmonicultura, pez limón y anchoíta. Cada una plantea una oportunidad distinta y un riesgo distinto.

Salmonicultura: la tentación de copiar un modelo ajeno

El tema dejó de ser abstracto. En Alto Río Senguer se impulsa una piscicultura industrial de truchas y salmones —chinook, del Atlántico y otras variedades del Pacífico— con capitales que incluyen aportes extranjeros, orientada a la exportación y pensada para cubrir todo el ciclo, desde la ova hasta el engorde. Sus promotores aseguran que la inversión está garantizada, que el sistema tomaría agua del río y la devolvería al cauce en las mismas condiciones, y que la planta generaría entre 40 y 50 puestos de trabajo. Lo único que falta, dicen, es la autorización provincial para el uso del agua.

La propuesta tiene matices que conviene no perder. No es una salmonera en jaulas sobre un lago ni en el mar, que es el modelo que generó los desastres ambientales documentados en el sur de Chile: floraciones algales, uso intensivo de antibióticos, escapes masivos y mortandades de cientos de miles de peces. Un sistema en tierra, con captación y devolución de agua, tiene otro perfil de riesgo. Pero no es un riesgo cero. Los efluentes, el manejo sanitario, el destino de los residuos y la posibilidad de escapes hacia una cuenca que ya convive con salmónidos introducidos requieren controles que la provincia todavía no demostró tener.

Hay además una advertencia que el propio impulsor dejó caer: a futuro, dijo, habría que analizar el potencial del mar patagónico para este tipo de actividad. Ahí está el verdadero debate. Tierra del Fuego prohibió la salmonicultura en 2021, fue celebrada como pionera y en diciembre pasado retrocedió por un voto, limitando la prohibición al Canal Beagle. En Malvinas avanza un proyecto de cultivo en jaulas que despertó rechazo en todo el arco político argentino. Chubut no tiene una ley específica que fije límites claros, y la experiencia regional enseña que cuando la regulación llega después de la inversión, llega tarde.

La pregunta no es salmón sí o salmón no. Es si la provincia va a definir primero las reglas —qué sistemas se permiten, en qué cuencas, con qué monitoreo independiente y con qué garantías— o si va a resolverlo expediente por expediente. Cuarenta empleos en una localidad cordillerana no son poca cosa. Tampoco lo es el capital ambiental de ríos que sostienen turismo, pesca deportiva y agua para consumo.

Pez limón: la joya que nada en el Golfo Nuevo

Si el salmón es una especie exótica que se trae, el pez limón es una especie propia que ya está. Seriola lalandi es uno de los peces más cotizados del mundo, comparable en prestigio gastronómico con el atún rojo, y en el mercado internacional se paga entre 15 y 25 dólares el kilo. Alcanza talla comercial de unos tres kilos en un año o año y medio, un ritmo que pocas especies marinas igualan.

Durante décadas fue una rareza en la costa chubutense: la primera captura registrada en El Pedral data de 1992. Hoy la situación es otra. Un trabajo del CENPAT confirmó que la especie pasó de apariciones esporádicas a una presencia abundante y con ejemplares de diversos tamaños en el Golfo Nuevo, y que todo indica que se reproduce dentro del propio golfo. Es un dato científico de enorme valor y, a la vez, una alerta: si el pez limón desova frente a Puerto Madryn, esa zona necesita reglas de protección antes de que la presión de pesca la convierta en un problema.

En paralelo, el INIDEP logró este año su primera producción masiva de juveniles en cautiverio, ya avanza con el engorde en sistemas de recirculación y firmó un acuerdo de transferencia tecnológica con una empresa privada para montar una planta piloto comercial, con ciclos de larvicultura previstos para 2027 y 2028. Es, probablemente, la mejor noticia de la acuicultura marina argentina en mucho tiempo.

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El desafío para Chubut es no quedarse mirando. La provincia tiene la población silvestre, el conocimiento acumulado en Madryn y una flota artesanal que ya conoce la especie. Lo que no tiene es una estrategia que defina si quiere ser parte de la cadena productiva o apenas el lugar donde el pez nada libre mientras el negocio se desarrolla en otro puerto. La cría en tierra, con recirculación, encaja además con la vocación ambiental que la provincia reclama en otros debates. Sería una oportunidad perdida que la discusión sobre el salmón ocupe toda la agenda acuícola y el pez limón quede como curiosidad gastronómica.

Anchoíta: el récord que expuso la falta de industria

El caso de la anchoíta es el más avanzado y, por eso mismo, el más revelador. Entre enero y julio de este año se desembarcaron en el país más de 4.500 toneladas, contra apenas 91 en el mismo período de 2025. Casi todo ese volumen entró por Rawson. La especie, que durante años fue un proyecto en papel —Chubut impulsó el primer plan de investigación para el stock patagónico hace más de dos décadas y obtuvo una reserva social de 10 mil toneladas anuales en el Consejo Federal Pesquero—, finalmente se convirtió en una pesquería real y en una alternativa concreta para la flota amarilla en los meses sin langostino.

Pero la zafra terminó antes de tiempo, y no por falta de pescado. Terminó porque no había capacidad industrial para procesarlo. Ese es el dato que debería ordenar la discusión. Los estudios del sector estiman que el stock patagónico podría sostener capturas muy superiores a las actuales con un manejo adecuado, y la anchoíta del sur tiene un perfil de ácidos grasos que la vuelve materia prima ideal para aceites y concentrados de omega-3, un mercado global que se proyecta duplicar en menos de una década.

La diferencia entre vender anchoíta entera fresca a Mar del Plata y producir aceites refinados en Chubut es la diferencia entre ser proveedor y ser industria. Para dar ese salto hacen falta plantas, energía a costo razonable, logística portuaria, financiamiento y, sobre todo, certificaciones de sustentabilidad que abran mercados exigentes. El proceso de precertificación con asistencia del CONICET va en esa dirección. También hace falta prudencia: la anchoíta es alimento de pingüinos, lobos marinos, aves y de la propia merluza. Una pesquería que crece sin evaluación ecosistémica puede terminar comprometiendo a otras.

Lo que falta: una política, no tres expedientes

Los tres casos comparten un rasgo. En ninguno el problema central es biológico ni tecnológico. El salmón se puede criar, el pez limón ya se reproduce en cautiverio y la anchoíta está en el mar. Lo que falta es una decisión política sobre el modelo: qué se permite y qué no, dónde se agrega valor, quién controla, cómo se distribuye el beneficio y qué se protege.

Chubut tiene una ventaja que otras provincias no tienen: una tradición científica marina de primer nivel en Puerto Madryn, una flota con experiencia, puertos operativos y una sociedad que ya demostró, en más de una ocasión, que no acepta cualquier proyecto a cualquier costo. Con esas herramientas, la diversificación pesquera puede ser una política de Estado y no una sucesión de anuncios. El langostino seguirá siendo el motor durante años. La pregunta es qué va a haber cuando el motor tosa, y esa respuesta se empieza a construir ahora.