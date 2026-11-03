Una fecha bajo revisión: por qué la comunidad mapuche-tehuelche rechaza el feriado del 3 de noviembre en Chubut

Hoy, referentes académicos y organizaciones indígenas exigen a la Legislatura provincial que rectifique la norma y renombre la jornada como “Día del reconocimiento de la existencia del pueblo mapuche y tehuelche en Chubut”.

El origen de la controversia se remonta a la sanción de la ley en el año 2015. Según denuncian desde la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, la norma se edificó sobre una lectura errónea y forzada de fuentes históricas, concretamente del clásico relato Vida entre los patagones, escrito por el viajero británico George Musters y publicado en 1871.

Para Daniel Loncon, miembro de la Cátedra Libre, la evidencia textual es categórica y no da lugar a dobles interpretaciones. Sin embargo, en aquel momento primó una lectura de coyuntura política por sobre el rigor documental.

"Se impuso una lectura política por sobre la coyuntura"

"Lo que ocurrió, entendemos nosotros, es que en ese momento se hizo una lectura más política de coyuntura y se forzó una interpretación histórica. Pero la evidencia quedó sobre la mesa", sostuvo Loncon, al remarcar que incluso el área de Modalidad Intercultural y Bilingüe del Ministerio de Educación provincial ha señalado la necesidad de abordar esta fecha desde una perspectiva crítica.

El eje central del reclamo no reside únicamente en la inexactitud historiográfica, "sino en el método con el que se implementó la medida", enfatizó Loncon, subrayando que las demandas actuales exigen reparar esta exclusión institucional.

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El pedido en la Legislatura para modificar un nombre que ofende a una comunidad

Con el proyecto de ley ya ingresado en la Legislatura del Chubut para enmendar la normativa vigente, la pelota se encuentra ahora en el terreno de los diputados provinciales. El desafío legislativo consiste en asumir la revisión sin temores corporativos o partidarios, reconociendo que los errores del pasado pueden y deben ser subsanados en democracia.

"Yo creo que los diputados en la Legislatura no deberían tener miedo de decir si otros colegas hace unos años se equivocaron, hicieron una mala interpretación de la fuente histórica y no consultaron a las comunidades", reflexionó el referente académico, quien confía en que los legisladores acompañarán la demanda comunitaria para jerarquizar el feriado hacia un verdadero reconocimiento de la existencia y los derechos de los pueblos originarios en la región.