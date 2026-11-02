Newbery y la CAI sellaron su pase y vuelven a verse las caras con cuentas pendientes

El fútbol de Comodoro Rivadavia vive horas de máxima ebullición. Luego de superar cruces complejos en los octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur, Jorge Newbery y la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) se aseguraron la continuidad en el certamen y animarán un choque de cuartos de final que promete ser electrizante, cargado de antecedentes recientes y clima de revancha.

La Madriguera fue una fiesta: Newbery revirtió la historia

El primer paso lo dio Jorge Newbery el sábado en su campo de juego. Tras haber caído por la mínima diferencia en el encuentro de ida disputado en Puerto Madryn frente a J. J. Moreno, el conjunto “Aeronauta” salió a disputar la revancha en La Madriguera con la necesidad imperiosa de dar vuelta la llave.

Con el respaldo de su público, el equipo comodorense desplegó su mejor versión ofensiva y terminó imponiéndose por un contundente 4 a 1.

La cuenta la abrió Franco Domínguez, quien tuvo una tarde inspirada y también aportó el tercero en la cuenta personal. El segundo tanto fue obra de Lucas Villalba, mientras que René Billalba firmó el último gol de la jornada para sellar el pasaje de Newbery a la siguiente instancia.

Sufrimiento y efectividad: la CAI abrochó el pasaje en Buenos Aires

Este domingo, la Comisión de Actividades Infantiles completó la obra en el sur bonaerense. El “Azurro” viajó a enfrentar a Deportivo Villalonga respaldado por el triunfo 2 a 0 conseguido en el partido de ida disputado en el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia.

Sin embargo, el trámite del partido revancha no fue sencillo. Villalonga impuso su juego en la primera mitad y logró ponerse en ventaja por 2 a 0, igualando temporalmente la serie global y complicando el panorama para el cuadro patagónico.

En el complemento llegó la reacción del equipo visitante. A los 27 minutos del segundo tiempo, el delantero Agustín Jara capturó una pelota clave dentro del área y convirtió el descuento para la CAI. Ese 2 a 1 en el marcador de la revancha le permitió al conjunto comodorense ponerse arriba en el global por 3 a 2 y traerse la ansiada clasificación desde la provincia de Buenos Aires.

Historial reciente y cruces con alta tensión

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El desenlace de estos octavos de final revalida el protagonismo del fútbol local en una temporada 2026 altamente competitiva. En la fase inicial de grupos, la Liga de Comodoro Rivadavia contó con cuatro representantes: Newbery, la CAI, Huracán y Rada Tilly. Tras una competencia cerrada, los dos primeros avanzaron de ronda, mientras que “El Globo” y el “Rada” quedaron fuera de carrera.

El enfrentamiento en cuartos de final reabre capítulos calientes disputados a lo largo de este año, marcados por polémicas arbitrales, declaraciones cruzadas y roces entre ambos planteles.

“Una lástima que busquen robarnos, porque Newbery es un equipo que queda en el camino y no aspira a grandes cosas como nosotros”.

— Alejo Lazarte, arquero de la CAI, en declaraciones que generaron un profundo malestar en el club “Aeronauta”.

Entre las heridas más recientes en el historial aparece el penal sancionado sobre la hora que le dio el triunfo a Newbery sobre la CAI en La Madriguera.

Posteriormente, en el cierre de la fase de grupos, la paridad tuvo su réplica: al “Lobo” le anularon un gol que significaba el empate e implicaba perder un invicto tras haber ganado cinco de sus seis presentaciones anteriores. Aquel encuentro terminó con festejo del “Azurro”, recriminaciones al arbitraje e incidentes cerca del final del partido.

Pese a que Newbery finalizó como líder de la zona y la CAI lo escoltó en la segunda ubicación, la posición en la tabla general de la región determinó que los caminos de los dos gigantes comodorenses vuelvan a cruzarse. Los cuartos de final están en marcha y la ciudad entera aguarda por 180 minutos de máxima tensión deportiva.