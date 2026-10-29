El Verde se hizo fuerte en el Socios y festejó ante Ferro

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volvió a celebrar ante su gente y consiguió un importante triunfo en el estadio Socios Fundadores. El Verde dominó buena parte del partido, supo responder ante la reacción de su rival y terminó quedándose con la victoria por 73-61.

El equipo comodorense comenzó el encuentro con mucha efectividad. Con Marcos Chacón como protagonista desde el perímetro y Felipe Inyaco atacando el aro, logró establecer una diferencia de nueve puntos en el primer cuarto, que terminó 23-14.

Durante el segundo período, Ferro intentó achicar la distancia, pero Gimnasia encontró nuevas alternativas en ataque. Obiajulum Okafor aportó en la zona pintada y Sebastián Carrasco sumó puntos importantes para que el conjunto local ampliara la ventaja y se fuera al descanso arriba por 45-33.

En la reanudación, el equipo visitante mostró una mejor versión y consiguió acercarse en el marcador gracias a las intervenciones de Alejandro Diez y Federico Zezular. Sin embargo, el Verde mantuvo el control del juego y, con el aporte de Carlos Rivero en los rebotes, cerró el tercer cuarto por 56-48.

En los últimos diez minutos, Gimnasia volvió a encontrar respuestas ofensivas y logró sostener la diferencia frente a los intentos de Ferro por meterse nuevamente en partido. Con la efectividad de Chacón e Inyaco, el conjunto de Comodoro aseguró el resultado y desató el festejo en el Socios Fundadores.

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Chacón terminó como máximo anotador del encuentro con 18 puntos, seguido por Inyaco, que aportó 17, y Okafor, con 11. Por el lado de Ferro, Kevin Hernández fue el más destacado con 11 unidades.

De esta manera, Gimnasia sumó una nueva victoria en casa y volvió a demostrar su fortaleza ante su gente, en otra noche de básquet para celebrar en Comodoro Rivadavia.

Fuente: La Liga Nacional de Básquetbol.