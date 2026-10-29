Flávio Bolsonaro viajó desde Puerto Iguazú a Estados Unidos tras una escala en Ecuador

El traslado de Flávio Bolsonaro desde la Argentina hacia Estados Unidos generó repercusiones luego de que se confirmara su salida del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en Misiones. El dirigente brasileño viajó acompañado por su esposa y sus dos hijas, en un vuelo privado que primero tuvo como destino Guayaquil, Ecuador.

Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, la familia ingresó al territorio argentino el martes 27 de octubre a las 22.50, a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, Brasil, con Puerto Iguazú. Unos 40 minutos después, abordó una aeronave de la empresa Baires Fly con destino a Ecuador.

El avión utilizado fue un Gulfstream G400 que había llegado desde Aeroparque Jorge Newbery el lunes por la noche y permaneció alrededor de 24 horas en la terminal aérea misionera. De acuerdo con información publicada por medios locales, la aeronave habría tenido dificultades para obtener la autorización necesaria para continuar su recorrido, situación que derivó en discusiones entre el piloto y funcionarios aeronáuticos.

La confirmación oficial y las dudas sobre el operativo

La partida de Bolsonaro tomó relevancia porque, durante el martes, distintas áreas del Gobierno habían señalado que no contaban con registros de su ingreso al país. Finalmente, Migraciones difundió un comunicado a las 2.01 del miércoles en el que confirmó el cruce fronterizo y precisó que los integrantes de la familia ingresaron con documentación válida y sin impedimentos legales registrados en la Argentina.

La situación generó cuestionamientos debido a que el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, había rechazado la solicitud de Bolsonaro para viajar al exterior y había ordenado la entrega de sus pasaportes. El dirigente, además, se encontraba bajo investigación judicial en su país.

Desde el Gobierno argentino sostuvieron que no existía una orden de captura ni una restricción internacional que impidiera su ingreso al territorio nacional. Sin embargo, la presencia en Misiones de Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, durante el período en que se concretó el traslado alimentó las especulaciones sobre una posible participación de funcionarios argentinos en la operación.

El destino final fue Miami

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Después de partir de Puerto Iguazú, el avión aterrizó en Guayaquil durante la mañana del miércoles y posteriormente continuó su recorrido hacia Miami, Estados Unidos, donde llegó cerca de las 10.40.

El presidente estadounidense Donald Trump había manifestado que desconocía el paradero de Bolsonaro, aunque reconoció haber escuchado que se encontraba en la Argentina. También había expresado su disposición a permitir el ingreso de integrantes de la familia al país norteamericano.

Tras llegar a Estados Unidos, Flávio Bolsonaro agradeció a los presidentes Donald Trump y Javier Milei por el papel que, según sus declaraciones, tuvieron en el traslado.

El episodio abrió interrogantes sobre las circunstancias del viaje, el tiempo que la aeronave permaneció en Puerto Iguazú y las gestiones que permitieron concretar la salida del dirigente brasileño.

Fuente: La Nación.