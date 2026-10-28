Caputo celebró un crecimiento del 15,3% del turismo internacional que llega a la Argentina

El ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, celebró a través de sus redes sociales los últimos indicadores del turismo internacional en la Argentina, que muestran un crecimiento del 15,3% interanual en la llegada de visitantes extranjeros durante septiembre.

A través de su cuenta oficial en X, el funcionario destacó la evolución positiva del turismo receptivo, una actividad estratégica para el ingreso de divisas, la generación de empleo y el desarrollo de las economías regionales.

“EL TURISMO INTERNACIONAL RECEPTIVO CRECIÓ 15,3% INTERANUAL EN SEPTIEMBRE”, publicó Caputo, acompañando su mensaje con una serie de indicadores sobre el comportamiento de los viajes internacionales.

Brasil y América del Norte impulsaron el crecimiento

Uno de los aspectos más destacados de las cifras difundidas por el ministro es el crecimiento de los visitantes provenientes de distintos mercados internacionales.

Estados Unidos y Canadá encabezaron los incrementos, con una suba interanual del 26,2%, seguidos por el resto de América, con un 25%, y Brasil, con un 22,3%.

Estos resultados reflejan una evolución favorable de mercados estratégicos para la actividad turística argentina, especialmente por su capacidad de generar ingresos en moneda extranjera y dinamizar destinos de diferentes regiones del país.

Brasil continúa siendo un mercado especialmente relevante para la Argentina, tanto por su proximidad geográfica como por su conectividad aérea y el interés de sus viajeros en destinos como Buenos Aires, la Patagonia, Mendoza y las Cataratas del Iguazú.

Menos argentinos viajaron al exterior

En paralelo al crecimiento del turismo receptivo, los datos difundidos por Caputo muestran una disminución del 13,2% interanual en el turismo emisivo, es decir, los viajes de residentes argentinos hacia otros países.

Las principales caídas se registraron en los desplazamientos hacia Chile, con una baja del 32,3%; Brasil, con una disminución del 20,1%; y Paraguay, con un retroceso del 17,3%.

Esta evolución representa un cambio respecto del comportamiento de los flujos turísticos internacionales, aunque será necesario analizar una serie más amplia de indicadores para determinar si se trata de una tendencia sostenida.

El movimiento aéreo también muestra señales positivas

Otro dato destacado por el titular del Palacio de Hacienda corresponde al turismo internacional por vía aérea.

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Según las cifras compartidas, el turismo receptivo aéreo registró un crecimiento desestacionalizado del 0,1% respecto del mes anterior, mientras que el turismo emisivo por la misma vía disminuyó un 1,4%.

Aunque las variaciones mensuales son moderadas, permiten complementar la comparación interanual y observar la evolución reciente del movimiento internacional de pasajeros.

Una oportunidad para la Patagonia

El crecimiento de la llegada de turistas extranjeros representa una oportunidad para las economías regionales, particularmente para la Patagonia, donde el turismo internacional constituye un componente importante de la actividad económica.

Destinos como El Calafate, Ushuaia, Bariloche, Puerto Madryn y la región cordillerana de Chubut cuentan con atractivos naturales de reconocimiento internacional y posibilidades de captar una mayor participación de los visitantes provenientes de Brasil, América del Norte y otros mercados.

Sin embargo, transformar este escenario favorable en mayores niveles de actividad requerirá sostener y mejorar la conectividad aérea, la competitividad de los precios, la promoción internacional y la calidad de los servicios turísticos.

El desafío: convertir el crecimiento en más ingresos y empleo

Más allá del optimismo expresado por Caputo, el crecimiento de la cantidad de turistas internacionales no necesariamente implica un incremento equivalente en los ingresos económicos del sector.

Para evaluar el impacto real de estos resultados será importante conocer también el gasto promedio de los visitantes, la duración de sus estadías y la distribución territorial de los viajes.

La evolución de septiembre constituye una señal positiva para el turismo receptivo argentino, aunque el desafío será consolidar esa recuperación y lograr que sus beneficios alcancen a las empresas, los trabajadores y los destinos turísticos de todo el país.

Desde El Observador del Sur, el comportamiento del turismo internacional adquiere especial relevancia para la Patagonia, una región que tiene en esta actividad uno de sus principales motores de desarrollo y generación de empleo.