La Policía del Chubut recuperó una camioneta robada y detuvo a un sospechoso tras una persecución

La Policía del Chubut recuperó una camioneta Toyota SW4 que había sido denunciada como robada durante la mañana de este martes en la ciudad de Rawson. Como resultado del procedimiento, una persona fue detenida.

El hecho ocurrió entre las 10:15 y las 10:25, cuando el propietario dejó el vehículo estacionado sobre la calle Gutyne Ebrill, en la intersección con la avenida J. A. Roca, con el motor en marcha. Al regresar, constató que personas desconocidas se habían llevado la camioneta.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar el rodado sobre la Ruta Nacional N.º 3, antes de llegar a Trelew. La camioneta fue recuperada luego de una persecución, mientras que un sospechoso quedó detenido.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.