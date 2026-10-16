Conmoción en Comodoro: asesinaron de una puñalada a un joven de 21 años y detuvieron al presunto autor

Un joven de 21 años fue asesinado este jueves 15 de octubre en el barrio Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia, tras recibir una puñalada en el tórax durante un violento episodio ocurrido en la vía pública. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde falleció a las 20:20, pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida.

El hecho ocurrió cerca de las 19:30, en la intersección de Base Matienzo y Código 2401, en la zona norte de la ciudad. La Policía tomó conocimiento de la situación a partir de un llamado telefónico que alertaba sobre una pelea en el sector.

Personal de la Comisaría de Kilómetro 8 acudió al lugar y encontró al joven tendido sobre su espalda, gravemente herido y con dificultades para respirar. Presentaba una lesión provocada por un arma blanca en el lateral izquierdo del tórax, a la altura del pecho.

Ante la gravedad del cuadro, se solicitó una ambulancia para trasladarlo al Hospital Regional. El operativo de asistencia incluyó el acompañamiento de una camioneta policial, que escoltó el recorrido para facilitar la llegada al centro de salud. El joven ingresó en estado de shock y quedó bajo atención médica, pero finalmente se confirmó su fallecimiento durante la noche.

Cómo fue el ataque y qué declaró la testigo

De acuerdo con el testimonio de una mujer de 20 años que acompañaba a la víctima, ambos caminaban por la calle cuando un hombre se les acercó y lo atacó con un elemento cortopunzante. La agresión le provocó una herida letal en el costado izquierdo del tórax.

A partir de las primeras actuaciones, las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda para localizar al presunto responsable. La investigación busca establecer cómo comenzó el enfrentamiento, cuáles fueron las circunstancias previas al ataque y qué motivó la agresión.

Detuvieron al presunto autor del homicidio

Tras el ataque, efectivos de la Unidad Regional desplegaron un rastrillaje por la jurisdicción para dar con el sospechoso. La búsqueda contó con la colaboración de la madre del acusado, quien habría contribuido a localizarlo.

Finalmente, el presunto autor fue encontrado en la esquina de Base Belgrano y avenida Alejandro Maiz. El joven, de 20 años, fue identificado preventivamente por sus iniciales L.R. y vestía prendas oscuras al momento de su aprehensión.

Luego del procedimiento, quedó alojado en la Comisaría Seccional Sexta, a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF), mientras avanzan las actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido.

La detención se produjo después de que la Policía tomara conocimiento del fallecimiento de la víctima y avanzara con la identificación del sospechoso. Por el momento, las circunstancias que desencadenaron el ataque continúan bajo investigación.

El enigmático posteo que habría publicado un día antes

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En las horas posteriores al crimen, una publicación atribuida al presunto autor llamó la atención por su particular contenido. Según informó ADNSUR, el joven habría compartido en sus redes sociales una imagen un día antes del homicidio, es decir, el miércoles 14 de octubre.

La fotografía, generada mediante inteligencia artificial o vinculada a una tendencia viral, simulaba una imagen policial similar a las conocidas fichas de detención o mugshots. Este tipo de contenido suele mostrar a personas frente a una pared, con uniformes naranjas y, en algunas ocasiones, esposadas, como si estuvieran bajo custodia.

La imagen habría dado a entender que el joven podía terminar detenido o preso. Sin embargo, no se trataría de una fotografía real de una detención ni de una escena correspondiente a una serie televisiva, sino de una recreación digital.

En la captura también se observaba una referencia musical a los artistas Wiz Khalifa y Curren$y, otro de los detalles que formaban parte del contenido difundido en redes sociales.

Aunque este formato suele utilizarse con fines humorísticos, estéticos o como parte de tendencias que circulan en plataformas como TikTok e Instagram, la publicación adquirió otra relevancia después de conocerse el asesinato.

De todos modos, hasta el momento no existe información oficial que permita afirmar que el posteo estuviera directamente relacionado con el crimen o que anticipara lo que ocurriría horas más tarde. Su eventual vínculo con el homicidio no fue establecido y permanece como un elemento que despertó interrogantes tras la difusión del caso.

Un nuevo homicidio que conmociona a Comodoro

La muerte de Ezequiel Alexandro Alvarado Beltrán se convirtió en el homicidio número 13 registrado en Comodoro Rivadavia en lo que va de 2026.

Mientras el presunto autor permanece detenido a disposición de la Justicia, la Policía de Chubut y el Ministerio Público Fiscal continúan con las actuaciones correspondientes para reconstruir la secuencia del ataque y determinar las circunstancias que terminaron con la vida del joven.

La investigación deberá establecer cómo se originó el enfrentamiento y qué ocurrió antes de que la víctima recibiera la puñalada mortal. Por ahora, tanto los motivos del ataque como una posible relación entre la publicación en redes sociales y el homicidio continúan sin confirmación oficial.