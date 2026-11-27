Un hombre de 39 años fue detenido este jueves 26 de noviembre en Comodoro Rivadavia, luego de ser señalado como el presunto autor de detonaciones con un arma de fuego mientras circulaba a bordo de una camioneta negra.

El hecho se conoció alrededor de las 15:10, cuando personal de la Comisaría Seccional Segunda recibió un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un masculino vestido de negro que conducía una camioneta y habría efectuado disparos.

Al arribar al lugar, los efectivos comenzaron a entrevistar e identificar a una de las testigos. En ese momento, una camioneta Toyota Hilux se aproximó por calle Saavedra y, al advertir la presencia policial, realizó una maniobra que terminó con la colisión de su sector delantero derecho contra un poste de luz ubicado a la altura del 1082.

La testigo identificó al vehículo y a su conductor como los presuntos involucrados en el episodio. Ante esta situación, y luego de adoptar las medidas de seguridad correspondientes, los uniformados solicitaron al hombre que descendiera del rodado.

Durante la intervención, el conductor se quitó una gorra y la dejó sobre el asiento del acompañante, mientras permanecía con la puerta abierta. Tras ser identificado y sometido a un palpado preventivo de seguridad, los efectivos observaron desde el exterior una pistola sobre el asiento del conductor.

Secuestraron una Glock, municiones y cocaína

Por disposición del fiscal de turno, Cristian Ovalle, se realizó una inspección ocular del vehículo y se procedió al secuestro del arma de fuego.

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Además, durante la requisa se encontraron dos vainas servidas calibre 9 milímetros CBC Luger, un cargador con 13 cartuchos a bala y un cartucho del mismo calibre.

En el interior de la camioneta también se halló un envoltorio transparente que contenía una sustancia blanca. Ante este descubrimiento, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, que confirmó el secuestro de 0,3 gramos de clorhidrato de cocaína.

El hombre, identificado como Osvaldo Benjamín L., de 39 años, fue trasladado a la dependencia policial en el marco de una investigación por los presuntos delitos de abuso de armas y tenencia ilegal de arma de fuego.

La Toyota Hilux también quedó secuestrada a disposición de las autoridades judiciales, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio.