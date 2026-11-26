El intendente Othar Macharashvili confirmó modificaciones en la conducción de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. El jefe comunal aceptó la renuncia presentada por el arquitecto Fernando Ostoich y designó en su reemplazo a Marcelo Solohaga, quien actualmente se desempeña como subsecretario de Obras de la misma cartera.

La dimisión de Ostoich responde a razones estrictamente personales, las cuales fueron dialogadas y comprendidas por el titular del Ejecutivo local.

El acto de asunción y puesta en funciones del nuevo secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos se llevará a cabo durante los próximos días, oportunidad en la que se detallarán los principales lineamientos de trabajo para esta nueva etapa.