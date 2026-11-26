La Municipalidad de Rada Tilly puso en marcha el proceso licitatorio para la contratación del servicio de recolección, carga, transporte y descarga de residuos domiciliarios por un período de 60 meses, lo que representa un importante compromiso económico para las arcas municipales.

La convocatoria, publicada este martes 24 de noviembre en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut, corresponde a la Licitación Pública N.º 05/2026, autorizada mediante la Ordenanza Municipal N.º 2917/26, sancionada por el Concejo Deliberante el pasado 12 de noviembre.

El presupuesto oficial establece un costo mensual de $120.023.748,81, IVA incluido, lo que representa una erogación anual superior a los $1.440 millones y un monto proyectado de $7.201 millones durante los cinco años de contratación, sin contemplar eventuales actualizaciones de precios.

Un contrato que trascenderá la próxima gestión municipal

Uno de los aspectos relevantes de la licitación es su extensión temporal. Al establecerse un plazo de cinco años, la nueva contratación condicionará parte de los recursos municipales durante el próximo período de gobierno y podría extenderse hasta 2032, dependiendo de la fecha de inicio del servicio.

El llamado se produce, además, a pocos meses de las elecciones provinciales previstas para el 21 de marzo de 2027.

El antecedente de Urbana

El servicio de recolección de residuos domiciliarios fue adjudicado en 2021 a la empresa Clear Urbana S.A., mediante un contrato firmado el 30 de diciembre de ese año.

En 2024, el municipio avanzó en una modificación de las condiciones contractuales que permitió reducir la frecuencia de recolección a cuatro días semanales, argumentando una disminución en el volumen de residuos domiciliarios como consecuencia de las políticas de separación y reciclaje implementadas en la ciudad.

Según datos difundidos oportunamente por la propia Municipalidad, entre 2017 y 2023 el volumen de residuos domiciliarios se redujo un 31%.

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En este contexto, será importante conocer las especificaciones técnicas de la nueva contratación, la frecuencia de recolección prevista, las exigencias en materia de equipamiento y los mecanismos de actualización de precios.

Apertura de sobres

La apertura de las ofertas se realizará el lunes 28 de diciembre, a las 12 horas, en las instalaciones de la Municipalidad de Rada Tilly.

Las empresas interesadas deberán adquirir el pliego, cuyo valor fue establecido en $1.223.000, y presentar una garantía de oferta equivalente al 1% del presupuesto oficial total, es decir, aproximadamente $72 millones.

El impacto en las cuentas municipales

La magnitud económica de la contratación plantea la necesidad de conocer cuánto representa actualmente el servicio de recolección dentro del presupuesto municipal, cuál será la diferencia respecto del nuevo contrato y qué incidencia podría tener sobre las tasas que abonan los vecinos.

La cantidad de empresas que participen del proceso licitatorio, las condiciones económicas de las ofertas y las características del servicio serán aspectos centrales para determinar la conveniencia de una contratación que comprometerá recursos municipales durante los próximos cinco años.

El Observador del Sur