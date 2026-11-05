Acuerdo histórico en Rada Tilly para impulsar la primera Carta Orgánica Municipal

Rada Tilly podría dar un paso trascendental en su historia institucional. Tres fuerzas políticas de la ciudad alcanzaron un acuerdo para impulsar la elaboración de su primera Carta Orgánica Municipal, una herramienta que permitiría establecer un marco institucional propio para el funcionamiento del municipio.

La iniciativa reúne al Partido Vecinal de Rada Tilly, el Partido Justicialista y el Partido Libertario, que suscribieron un documento conjunto dirigido a la intendenta Mariel Peralta y al Honorable Concejo Deliberante.

El objetivo es promover la convocatoria a una Convención Municipal Constituyente y procurar que la elección de sus integrantes se realice de manera simultánea con los próximos comicios provinciales y municipales previstos para 2027.

Un acuerdo que atraviesa las diferencias políticas

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la coincidencia entre espacios políticos de diferentes orientaciones, que acordaron impulsar un proceso institucional para dotar a Rada Tilly de su propia Carta Orgánica.

El documento plantea que esta herramienta no debe ser patrimonio de un gobierno ni de una fuerza política determinada, sino el resultado de un proceso plural, abierto y participativo.

La iniciativa también cuenta con la adhesión de los excandidatos a intendente Martín Cerdá y Bruno English, quienes acompañan el planteo institucional.

De esta manera, el acuerdo busca instalar un debate que trascienda las diferencias electorales y permita discutir las reglas de funcionamiento del municipio para las próximas décadas.

Un proyecto para llevar al Concejo Deliberante

La iniciativa está acompañada por un proyecto de ordenanza que propone declarar necesaria y oportuna la elaboración de la Carta Orgánica Municipal.

El texto identifica como concejales autores a María Dolores Álvarez y Guillermo Janeiro, del Partido Vecinal, y Mabel Morejón y Omar Casagrande, de Arriba Chubut/Partido Justicialista.

El proyecto establece la convocatoria a una Convención Municipal Constituyente, integrada por un número de representantes equivalente al de miembros del Concejo Deliberante, elegidos mediante voto directo y representación proporcional.

También contempla mecanismos de participación ciudadana, consultas públicas y la previsión de los recursos presupuestarios necesarios para llevar adelante el proceso.

¿Qué cambiaría con una Carta Orgánica Municipal?

Actualmente, Rada Tilly se rige por la Ley XVI N.º 46 de Corporaciones Municipales de Chubut, que establece las normas generales de funcionamiento de los municipios provinciales.

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La Constitución Nacional, en su artículo 123, reconoce la autonomía municipal, mientras que la Constitución de Chubut habilita a los municipios que cumplen determinados requisitos electorales a dictar su propia Carta Orgánica.

Contar con esta herramienta permitiría a Rada Tilly debatir y definir aspectos fundamentales de su organización institucional, entre ellos el funcionamiento de los poderes municipales, los mecanismos de control, la participación ciudadana y las reglas electorales locales, siempre dentro del marco constitucional vigente.

También abriría la posibilidad de incorporar herramientas de transparencia, planificación y participación vecinal adaptadas a las necesidades de una ciudad que ha experimentado un importante crecimiento durante las últimas décadas.

La mirada puesta en 2027

La propuesta busca aprovechar el próximo calendario electoral para que los vecinos puedan elegir a los representantes encargados de redactar la futura Carta Orgánica.

La simultaneidad con las elecciones provinciales y municipales permitiría integrar el proceso constituyente a una instancia electoral ya prevista, aunque su concreción dependerá de los requisitos legales y las decisiones de las autoridades competentes.

En caso de que no resulte jurídicamente posible realizar ambas elecciones en conjunto, el proyecto contempla la elaboración de un cronograma alternativo.

Una decisión que ahora deberá pasar por las instituciones

El acuerdo entre el Partido Vecinal, el Partido Justicialista y el Partido Libertario representa el punto de partida para abrir una discusión institucional que Rada Tilly todavía tiene pendiente.

Sin embargo, su concreción requerirá que el Concejo Deliberante avance con el tratamiento de la ordenanza y que el Departamento Ejecutivo impulse los procedimientos correspondientes.

De prosperar la iniciativa, los vecinos tendrán la oportunidad de elegir a quienes redactarán las normas fundamentales que regirán el funcionamiento institucional de la ciudad durante las próximas décadas.

El acuerdo abre así una nueva etapa en el debate sobre la autonomía municipal de Rada Tilly, con la mirada puesta en las elecciones de 2027 y en la posibilidad de que la ciudad cuente, por primera vez, con su propia Carta Orgánica.