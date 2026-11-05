Comodoro espera una tarde de intensas lluvias y se prepara para un mes más caluroso de lo habitual

Alerta por precipitaciones concentradas

El cambio del tiempo se consolidará a partir del mediodía. Según el pronóstico detallado por Maza, el fenómeno principal abarcará una ventana temporal bien delimitada:

Ventana horaria de mayor impacto: entre las 12:00 y las 18:00 horas del jueves.

entre las 12:00 y las 18:00 horas del jueves. Volumen estimado: se proyecta un acumulado de lluvia cercano a los 7 milímetros.

se proyecta un acumulado de lluvia cercano a los 7 milímetros. Impacto estadístico: esta marca representa cerca del 50% del total mensual de noviembre, cuyo promedio histórico se sitúa en los 14 milímetros.

esta marca representa cerca del 50% del total mensual de noviembre, cuyo promedio histórico se sitúa en los 14 milímetros. Condiciones asociadas: viento predominante del sector este y una temperatura máxima que no superará los 15 °C.

Área de cobertura de las lluvias

El mapa de precipitaciones inusuales no se restringirá únicamente a la franja costera. La zona afectada comprenderá:

Eje central: la línea divisoria interprovincial entre Chubut y Santa Cruz.

la línea divisoria interprovincial entre Chubut y Santa Cruz. Extensión norte-sur: un radio de aproximadamente 100 kilómetros al norte y 100 kilómetros al sur de dicha demarcación.

un radio de aproximadamente 100 kilómetros al norte y 100 kilómetros al sur de dicha demarcación. Extensión este-oeste: desde Comodoro Rivadavia hasta la localidad de Sarmiento, cubriendo yacimientos y parajes estratégicos como El Tordillo, Estancia El Trébol y Cerro Dragón.

Pronóstico extendido: ascenso térmico y poco viento

Una vez superado el frente húmedo, la atmósfera cambiará de comportamiento de forma paulatina a partir del viernes, dando paso a jornadas con mayor presencia de sol y ambiente marcadamente templado a cálido.

Días y temperaturas máximas esperadas

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- Viernes: se espera una temperatura máxima de 20 °C, con un paulatino ascenso térmico y una mejora de las condiciones meteorológicas.

- De sábado a miércoles: las temperaturas máximas rondarán los 27 °C, con jornadas mayormente soleadas y registros superiores a los habituales para esta época del año.

Para el período comprendido entre el sábado y el miércoles de la semana entrante, se esperan temperaturas mínimas de entre 15 °C y 16 °C, consolidando registros inusualmente elevados para la época del año en la región del Golfo.

Un factor destacado por el especialista es la escasa presencia de viento, una característica poco habitual para Comodoro Rivadavia durante esta temporada, lo que acentuará la sensación térmica agradable.

Debido a que se trata de proyecciones a mediano y largo plazo, los profesionales recomiendan realizar un seguimiento diario de los partes meteorológicos para monitorear eventuales actualizaciones en la trayectoria de los sistemas atmosféricos.