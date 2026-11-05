La derrota electoral de Trump genera incertidumbre sobre el respaldo financiero a Milei

Las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos dejaron un resultado adverso para Donald Trump. El Partido Demócrata consiguió el control de ambas cámaras del Congreso, un escenario que limita el margen de maniobra del presidente norteamericano y podría repercutir en sus principales decisiones de política exterior.

Uno de los efectos que genera mayor preocupación en Argentina está relacionado con el vínculo entre Trump y Javier Milei. El respaldo de Washington fue una pieza importante para el Gobierno argentino, especialmente después de la asistencia financiera impulsada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante 2025.

Con el nuevo escenario político estadounidense, aparecen dudas sobre la posibilidad de que ese apoyo vuelva a concretarse. La influencia de los demócratas en el Congreso podría incrementar los controles y las exigencias de explicaciones sobre el destino de los recursos públicos utilizados para asistir financieramente a la Argentina.

En el plano económico, el ministro Luis Caputo también observa con preocupación las posibles consecuencias de un fortalecimiento del peronismo. Dentro del oficialismo existe el temor de que un escenario político más competitivo genere presiones sobre el dólar, especialmente si el Gobierno deja de contar con el respaldo que hasta ahora representaba la administración de Trump.

Otro de los aspectos bajo análisis es la relación entre el Tesoro estadounidense y los fondos de inversión que operan con deuda argentina. Legisladores demócratas ya habían solicitado explicaciones sobre la utilización del Fondo de Estabilización Cambiaria para respaldar al país, una cuestión que podría adquirir mayor relevancia con la nueva composición del Congreso.

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Mientras tanto, el resultado electoral también abre interrogantes sobre el futuro político de Estados Unidos y el rumbo de la oposición demócrata, que consiguió importantes victorias en territorios históricamente republicanos.

Para el Gobierno argentino, el desafío será adaptarse a un escenario internacional diferente, en el que el respaldo político de Trump podría perder fuerza y las decisiones económicas deberán enfrentar un contexto de mayor incertidumbre.

Fuente: LA NACIÓN – Carlos Pagni.