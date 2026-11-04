Milei viaja a España para participar de una cumbre internacional y reunirse con el titular de VOX

El presidente Javier Milei viajará a España para participar de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará entre el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre en Madrid. Durante su estadía, mantendrá una reunión con Santiago Abascal, presidente del partido español VOX, y participará de una sesión plenaria junto a otros jefes de Estado y de Gobierno.

De acuerdo con el cronograma oficial, el mandatario partirá desde Argentina este martes 3 de noviembre a las 23, acompañado por integrantes de su comitiva.

El miércoles realizará una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde será recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón. Posteriormente, a las 9 está previsto que retome el vuelo hacia Madrid, con llegada estimada para las 13.

Uno de los principales compromisos de la jornada será el encuentro con Santiago Abascal, programado para las 18:30 (hora argentina).

La agenda de Milei durante la cumbre

El jueves 5 de noviembre, el Presidente participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para las 5 de la mañana (hora argentina), en la Galería de las Colecciones Reales.

Una vez finalizada la actividad, comenzará el regreso al país. El vuelo presidencial partirá a las 17 y realizará una nueva escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, antes de continuar hacia Argentina. El arribo está previsto para el viernes 6 de noviembre a las 7:30.

La visita tendrá una agenda limitada y no contempla encuentros bilaterales confirmados con otros mandatarios. Entre las reuniones que generaban expectativas se encontraban un posible encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y otro con el rey Felipe VI de España.

Sin embargo, Lula confirmó que no viajará a España por cuestiones de agenda y será representado por su canciller, Mauro Vieira. La posibilidad de reunirse podría trasladarse a la próxima cumbre del Mercosur, prevista para el 4 de diciembre en Montevideo, Uruguay.

Publicidad

En cuanto al rey Felipe VI, la Casa Real española no tiene previsto un encuentro bilateral con Milei, por lo que ambos coincidirían únicamente durante las actividades generales de la cumbre.

Tensiones con Pedro Sánchez antes de la visita

El nuevo viaje también se produce en medio de las diferencias políticas entre Milei y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Días antes de la llegada del mandatario argentino, Sánchez volvió a marcar distancia con sus declaraciones durante un foro económico realizado en Barcelona. Allí sostuvo que España no se gobierna desde Buenos Aires, Washington, Tel Aviv ni Moscú.

La relación entre ambos dirigentes estuvo atravesada por reiterados cruces públicos y diferencias políticas. Esta será, además, la octava visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023.

La Cumbre Iberoamericana reunirá a representantes de los 22 países que integran la comunidad, con el objetivo de fortalecer los vínculos y debatir temas de interés común.

Fuente: Diario Río Negro.