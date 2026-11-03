Noviembre tendrá varios días de descanso: cómo quedan los feriados y fines de semana largos de 2026

Los últimos meses de 2026 traerán distintas oportunidades para descansar y organizar viajes o escapadas. Noviembre tendrá una combinación de feriados nacionales y asuetos extraordinarios vinculados a la visita del papa León XIV, aunque no todas las fechas tendrán alcance en todo el territorio argentino.

Según lo establecido por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 1103/2026, los días 9, 10 y 11 de noviembre tendrán jornadas especiales de descanso. La medida contempla distintos alcances según la jurisdicción y los sectores involucrados.

El primer feriado extraordinario será el lunes 9 de noviembre, con alcance nacional para los sectores público, privado y educativo.

En tanto, el martes 10 de noviembre será feriado especial únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Por su parte, el miércoles 11 alcanzará exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.

A estas fechas se sumará el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. El feriado fue trasladado para generar un fin de semana largo en todo el país.

De esta manera, el calendario de noviembre quedará conformado de la siguiente manera:

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Lunes 9: feriado extraordinario nacional por la visita del papa León XIV.

Martes 10: feriado especial en Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miércoles 11: feriado especial en la provincia de Buenos Aires.

Lunes 23: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.

¿Qué pasará en diciembre?

El último mes del año también tendrá dos fines de semana largos. El primero comenzará el sábado 5 y se extenderá hasta el martes 8 de diciembre, gracias al día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y al feriado inamovible del martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Por último, Navidad también permitirá un descanso extendido: el viernes 25 de diciembre será feriado nacional, conformando tres días consecutivos de descanso.

Así, el calendario de feriados de 2026 finalizará con las celebraciones navideñas y el próximo feriado nacional llegará el viernes 1 de enero de 2027, por Año Nuevo.