URGENTE
"Seguir Vale la Pena": El arte que refleja la memoria activa tras el femicidio de Valeria Schwab Newbery y la CAI sellaron su pase y vuelven a verse las caras con cuentas pendientes Gimnasia se hizo fuerte en Córdoba y consiguió una victoria agónica ante Instituto El púlpito y la motosierra De la ola a la orilla: el derrumbe libertario en Bariloche Crecen las internas y las diferencias dentro del Gobierno de Javier Milei Boca se quedó con el Superclásico: venció 1-0 a River en La Bombonera Chubut pidió el traspaso de las rutas nacionales 3 y 25 para repararlas con fondos provinciales "Seguir Vale la Pena": El arte que refleja la memoria activa tras el femicidio de Valeria Schwab Newbery y la CAI sellaron su pase y vuelven a verse las caras con cuentas pendientes Gimnasia se hizo fuerte en Córdoba y consiguió una victoria agónica ante Instituto El púlpito y la motosierra De la ola a la orilla: el derrumbe libertario en Bariloche Crecen las internas y las diferencias dentro del Gobierno de Javier Milei Boca se quedó con el Superclásico: venció 1-0 a River en La Bombonera Chubut pidió el traspaso de las rutas nacionales 3 y 25 para repararlas con fondos provinciales
📬 Newsletter
Deportes 🔴 ÚLTIMO MOMENTO

Gimnasia se hizo fuerte en Córdoba y consiguió una victoria agónica ante Instituto

El Verde se impuso por 58-57 en el estadio Ángel Sandrín, en un encuentro muy parejo que se definió en los últimos segundos. Emiliano Toretta fue la figura del conjunto comodorense, con 14 puntos.

A
Administración
Redacción
👁 4 lecturas · 🕐 1 min de lectura
Publicidad
Gimnasia se hizo fuerte en Córdoba y consiguió una victoria agónica ante Instituto

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia consiguió un importante triunfo como visitante al derrotar por 58-57 a Instituto de Córdoba, en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet.

El partido comenzó con mucha paridad y ambos equipos alternaron el protagonismo. Emiliano Toretta encabezó las ofensivas del conjunto patagónico, mientras que Bautista Lugarini y Vicente Garello aportaron para el local, que terminó el primer cuarto arriba por 17-16.

Durante el segundo período, Instituto mejoró su defensa y consiguió una ventaja de siete puntos (25-18). Sin embargo, Gimnasia respondió con un triple de Toretta y logró reducir la diferencia para irse al descanso 29-26.

En la segunda mitad, el equipo cordobés volvió a tomar distancia y llegó a ponerse 42-34 arriba, luego de dos triples de JP Corbalán. El Verde no bajó los brazos y, con aportes de Carrasco, consiguió acercarse para cerrar el tercer cuarto apenas cuatro puntos abajo (44-40).

El último segmento fue determinante. Gimnasia encontró mayor efectividad desde el perímetro y logró dar vuelta el marcador para ponerse 50-44. Instituto reaccionó en los minutos finales y, con un triple de Corbalán, quedó a un solo punto (56-57) cuando restaba un minuto y medio.

En un cierre cargado de tensión, el conjunto comodorense logró sostener la diferencia. Instituto tuvo oportunidades para igualar el resultado, pero no consiguió concretarlas y Gimnasia terminó festejando una valiosa victoria por 58-57.

Publicidad

Emiliano Toretta fue el jugador más destacado del Verde, con 14 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 19 de valoración.

De esta manera, Gimnasia comenzó su gira por Córdoba con una importante victoria y continúa sumando resultados positivos en la Liga Nacional.

Fuente: La Liga Nacional de Básquet.

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.