Gimnasia se hizo fuerte en Córdoba y consiguió una victoria agónica ante Instituto

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia consiguió un importante triunfo como visitante al derrotar por 58-57 a Instituto de Córdoba, en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet.
El partido comenzó con mucha paridad y ambos equipos alternaron el protagonismo. Emiliano Toretta encabezó las ofensivas del conjunto patagónico, mientras que Bautista Lugarini y Vicente Garello aportaron para el local, que terminó el primer cuarto arriba por 17-16.
Durante el segundo período, Instituto mejoró su defensa y consiguió una ventaja de siete puntos (25-18). Sin embargo, Gimnasia respondió con un triple de Toretta y logró reducir la diferencia para irse al descanso 29-26.
En la segunda mitad, el equipo cordobés volvió a tomar distancia y llegó a ponerse 42-34 arriba, luego de dos triples de JP Corbalán. El Verde no bajó los brazos y, con aportes de Carrasco, consiguió acercarse para cerrar el tercer cuarto apenas cuatro puntos abajo (44-40).
El último segmento fue determinante. Gimnasia encontró mayor efectividad desde el perímetro y logró dar vuelta el marcador para ponerse 50-44. Instituto reaccionó en los minutos finales y, con un triple de Corbalán, quedó a un solo punto (56-57) cuando restaba un minuto y medio.
En un cierre cargado de tensión, el conjunto comodorense logró sostener la diferencia. Instituto tuvo oportunidades para igualar el resultado, pero no consiguió concretarlas y Gimnasia terminó festejando una valiosa victoria por 58-57.
Emiliano Toretta fue el jugador más destacado del Verde, con 14 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 19 de valoración.
De esta manera, Gimnasia comenzó su gira por Córdoba con una importante victoria y continúa sumando resultados positivos en la Liga Nacional.
Fuente: La Liga Nacional de Básquet.
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