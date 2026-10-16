El Campus de River Plate en Rada Tilly ya superó los 50 inscriptos en su primera semana

El Campus Patagonia River Plate comienza a generar una importante expectativa en la región. A tan solo una semana de la apertura de las inscripciones, más de 50 chicos de distintos puntos de la Patagonia ya aseguraron su lugar para participar de esta experiencia futbolística, que tendrá como sede al Club Atlético Rada Tilly.

El evento se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre y estará destinado a niños y jóvenes de entre 6 y 17 años, quienes tendrán la oportunidad de vivir tres jornadas de entrenamiento, aprendizaje y convivencia deportiva bajo la metodología de trabajo de River Plate.

La iniciativa representa una oportunidad para que jóvenes futbolistas de la región puedan acercarse a la experiencia formativa de una de las instituciones más reconocidas del fútbol argentino, sin necesidad de trasladarse a Buenos Aires.

Una convocatoria que trasciende Rada Tilly

Uno de los aspectos más destacados de esta primera etapa es la procedencia de los participantes. La convocatoria no se limita a Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, sino que también está despertando el interés de familias de otras localidades patagónicas.

La respuesta inicial confirma el atractivo de una propuesta que busca combinar formación deportiva, aprendizaje y una experiencia vinculada al mundo River.

Durante las tres jornadas, los participantes compartirán actividades de entrenamiento y formación futbolística en un entorno pensado para promover el desarrollo de habilidades, el compañerismo y los valores del deporte.

Rada Tilly se prepara para recibir al Campus

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El Club Atlético Rada Tilly será el escenario de esta experiencia, que también representa una oportunidad para posicionar a la ciudad como sede de encuentros deportivos de alcance regional.

La realización del Campus permitirá recibir a jóvenes futbolistas y sus familias, generando movimiento turístico y deportivo durante el fin de semana.

Las inscripciones continúan abiertas

Desde la organización recordaron que las inscripciones siguen abiertas para chicos y chicas de entre 6 y 17 años interesados en participar.

Con más de 50 inscriptos durante la primera semana, las expectativas son positivas de cara a las próximas semanas, mientras continúan sumándose participantes de diferentes localidades de la Patagonia.

El Campus Patagonia River Plate promete convertirse en una experiencia especial para los jóvenes que sueñan con aprender, entrenar y vivir durante tres días la pasión por el fútbol junto a River Plate.