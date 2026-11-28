El árbitro de Primera División Luis “Lobo” Medina quedó nuevamente en el centro de la polémica tras la difusión de un audio en el que presuntamente solicita dinero al presidente de un club a cambio de beneficios arbitrales. La grabación fue presentada por los periodistas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti durante un informe televisivo de A24.

En el registro se escucha una conversación entre una persona identificada como Medina y un dirigente cuya identidad no trascendió. Durante el intercambio, el árbitro pregunta: “Decime cuántas botellitas” y posteriormente menciona que también tiene al asistente de línea para incorporarlo al mismo acuerdo.

De acuerdo con la interpretación de los periodistas que difundieron el material, la expresión “botellitas” funcionaría como una clave para referirse a pagos de 1.000 dólares cada una. En este caso, el supuesto pedido habría alcanzado las 15 unidades, lo que representaría un total de US$15.000.

La nueva filtración se conoció pocos días después de la actuación de Medina en el encuentro entre Boca e Independiente Rivadavia, disputado en la Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura. El partido estuvo marcado por dos decisiones arbitrales cuestionadas por el conjunto mendocino: un penal sancionado por una mano de Ezequiel Bonifacio, luego de la intervención del VAR, y la falta de expulsión de Leandro Lozano tras una infracción sobre Matías Fernández.

Antecedentes de denuncias por presuntos arreglos

No es la primera vez que el nombre de Lobo Medina aparece relacionado con sospechas de corrupción en el fútbol argentino. En marzo de este año, el legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso, presentó una denuncia luego de que se conocieran supuestas conversaciones entre el árbitro y Juan Pablo Beacon, exintegrante del Consejo Federal y colaborador cercano de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Los mensajes hacían referencia al partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, disputado el 12 de octubre de 2021 por la Primera Nacional. El encuentro terminó 3 a 3 y quedó bajo sospecha por posibles maniobras destinadas a beneficiar al equipo de Victoria.

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En aquellas conversaciones también apareció una referencia a un supuesto pago de 400.000 pesos destinado al árbitro. Uno de los mensajes, enviado desde un contacto identificado como “Tovi II”, señalaba: “Hermano, me pide 400 Lobito”, mientras que Beacon respondía que iba a resolver la situación.

Los intercambios también incluían referencias a encuentros personales y a una oficina ubicada en Lavalle 1718, cuarto piso, donde presuntamente se habrían realizado movimientos de dinero vinculados con el entorno dirigencial de la AFA.

Las comunicaciones habrían sido incorporadas durante una investigación judicial relacionada con una propiedad ubicada en Pilar y con el patrimonio de personas vinculadas a la conducción del fútbol argentino.

La difusión del nuevo audio volvió a generar cuestionamientos sobre los mecanismos de control del arbitraje y las posibles irregularidades dentro de la AFA. Por el momento, las expresiones difundidas constituyen sospechas y denuncias que deberán ser investigadas para determinar si existieron pagos ilegales y acuerdos para alterar el desarrollo de los partidos.

Fuente: La Nación.