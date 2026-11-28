En el marco de las negociaciones políticas de cara a las elecciones provinciales del próximo 21 de marzo, el Partido Justicialista de Chubut reunió este viernes en Rawson a los dirigentes que manifestaron sus intenciones de competir por la gobernación.

Del encuentro participaron Juan Pablo Luque, Dante Bowen, José Glinski, Omar Burgoa y Nicanor Arbeleche, junto a integrantes de la Mesa Ejecutiva del Consejo Provincial y de la Mesa del Congreso Provincial del PJ.

La reunión tuvo como principal objetivo avanzar en la construcción de una lista de unidad que permita al peronismo afrontar las próximas elecciones con una propuesta común.

Una vez finalizado el encuentro, la conducción partidaria difundió un comunicado bajo el título “La unidad está cada vez más cerca”, en el que destacó el clima de debate y la predisposición de los participantes para continuar trabajando en la búsqueda de consensos.

“En un clima de debate fraterno y militante, se resolvió continuar con las tratativas para encauzar una lista de unidad que represente nuestra historia, nuestras banderas y el futuro de Chubut”, señalaron desde el partido.

Una señal política, pero sin definiciones

Más allá del tono optimista del comunicado oficial, la reunión de Rawson no dejó una definición pública respecto de quién será el candidato a gobernador del justicialismo.

Tampoco se informó sobre el mecanismo que se utilizará para resolver las distintas aspiraciones electorales ni se establecieron públicamente plazos para alcanzar un acuerdo definitivo.

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La fotografía conjunta y el mensaje institucional representan una señal política de acercamiento entre los distintos sectores internos, aunque el desafío sigue siendo transformar esa voluntad de unidad en un acuerdo que contemple las aspiraciones de los precandidatos y los intereses de los diferentes espacios que integran el peronismo chubutense.

El calendario electoral empieza a presionar

Con las elecciones provinciales previstas para el 21 de marzo, los tiempos políticos comienzan a acortarse y la dirigencia justicialista deberá acelerar las negociaciones para definir su estrategia electoral frente al oficialismo provincial que conduce el gobernador Ignacio Torres.

La construcción de una candidatura de consenso permitiría al PJ evitar una disputa interna y concentrar sus esfuerzos en la campaña electoral.

Por ahora, la cumbre de Rawson dejó una fotografía de unidad, un comunicado optimista y el compromiso de seguir dialogando.

La unidad, según la conducción partidaria, está cada vez más cerca. Lo que todavía no se sabe es quién estará dispuesto a resignar sus aspiraciones para hacerla posible.