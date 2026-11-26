El intendente de Dolavon, Dante Bowen, volvió a confirmar que buscará competir por la Gobernación de Chubut y aseguró que no tiene intenciones de abandonar su proyecto político. En ese sentido, sostuvo que lleva dos años recorriendo la provincia y construyendo una propuesta con representación en las 47 localidades.

El dirigente afirmó que el adelantamiento de las elecciones provinciales no modificó sus planes y consideró que el peronismo atraviesa una oportunidad para renovar su conducción. Por eso, reclamó que el Partido Justicialista establezca reglas claras para definir las candidaturas y permita la participación de sus afiliados.

Bowen también descartó la posibilidad de integrar una fórmula como candidato a vicegobernador o encabezar una lista de diputados provinciales. Aunque aclaró que no recibió un ofrecimiento formal, fue contundente respecto de esa alternativa: considera que aceptar un cargo de ese tipo afectaría la legitimidad del compromiso que asumió con la militancia.

En esa línea, cuestionó los acuerdos políticos que se realizan entre pocos dirigentes y sostuvo que el peronismo necesita ampliar su representación, incorporando a trabajadores, empresarios, docentes y distintos sectores de la sociedad.

Las diferencias con Luque y el diálogo con Glinski

Al referirse a los otros referentes del justicialismo que aspiran a competir por la Gobernación, Bowen confirmó que mantuvo conversaciones con Juan Pablo Luque y José Glinski.

Sin embargo, reconoció que existen diferencias con el exintendente de Comodoro Rivadavia, especialmente respecto de la posibilidad de realizar elecciones internas. Según explicó, Luque no estaría dispuesto a participar de una instancia electoral de esas características.

En cambio, destacó que mantiene una mayor predisposición al diálogo con Glinski, con quien encuentra puntos de coincidencia tanto en el método para definir las candidaturas como en el reglamento electoral.

Como propuesta, Bowen planteó que las internas partidarias se realicen el próximo 10 de enero y que permitan definir las candidaturas a gobernador, vicegobernador y diputados provinciales. Para los municipios, consideró que podrían alcanzarse acuerdos de unidad.

Además, mencionó una encuesta realizada por el consultor Roberto Bacman, según la cual más del 50% de los simpatizantes peronistas consultados preferiría resolver las candidaturas mediante internas, mientras que poco más del 20% optaría por una lista de unidad.

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Cuestionamientos a legisladores del peronismo

Durante sus declaraciones, el intendente también rechazó las versiones que lo vinculan con una supuesta estrategia del gobernador Ignacio Torres para dividir al peronismo.

Calificó esas interpretaciones como una maniobra para perjudicar su campaña y defendió sus críticas hacia la administración provincial. Incluso sostuvo que mantiene una postura más confrontativa con Torres que algunos legisladores justicialistas que acompañaron iniciativas del oficialismo en la Legislatura.

En particular, mencionó a los diputados provinciales de apellido Pais y a Vanesa Abril, a quienes cuestionó por considerar que tuvieron una actitud demasiado moderada frente al Gobierno provincial.

Por último, Bowen valoró el rol del presidente del PJ, Gustavo Fita, por garantizar la posibilidad de realizar internas si no se alcanza un acuerdo entre los distintos sectores.

También planteó que la unidad partidaria debe sostenerse más allá de las candidaturas y trasladarse a la gestión. Como ejemplo, mencionó las diferencias internas que, según afirmó, afectaron al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y a algunos de sus funcionarios.

De esta manera, Bowen ratificó que seguirá adelante con su candidatura a gobernador y volvió a reclamar una definición democrática dentro del justicialismo chubutense.

Fuente: La Voz de Chubut.