Federico Massoni confirmó que se presentará como candidato a intendente de Trelew con el respaldo de Generación para un Encuentro Nacional (GEN), el partido que lidera Margarita Stolbizer a nivel nacional. En diálogo con Radio Chubut, el abogado y exministro provincial recordó que había anticipado su intención de competir por la intendencia dos años atrás y ratificó que el GEN será su respaldo partidario para las elecciones de 2027.

Massoni mantiene conversaciones con otras fuerzas para ampliar su base electoral. Según publicó ADNSUR, entre los espacios con los que busca construir un frente está el Partido Vida. El dirigente aseguró que, si las negociaciones no se traducen en una alianza, competirá con el sello del GEN.

Las críticas al adelantamiento electoral

Massoni dijo que el adelantamiento de las elecciones no lo sorprendió y que incluso había considerado la posibilidad de que se votara antes del 21 de marzo. En declaraciones recogidas por ADNSUR, vinculó la decisión con la situación económica de Chubut y calificó de «electoralistas» los beneficios anunciados para los empleados públicos.

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El anuncio de Massoni se conoció un día después de que el intendente Gerardo Merino firmara, según informó El Chubut, la resolución de adhesión al calendario provincial. De ese modo, Trelew prevé elegir a sus autoridades municipales el domingo 21 de marzo de 2027, en simultáneo con los comicios provinciales.