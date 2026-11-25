El senador nacional Carlos Linares se refirió al escenario político del peronismo de Chubut y a los movimientos que comenzaron a desarrollarse de cara a las elecciones provinciales de 2027. En ese contexto, destacó la capacidad de articulación política de Sergio Massa, aunque aclaró que la conducción del espacio sigue estando en manos de Cristina Fernández de Kirchner.

Al ser consultado sobre la participación de Massa en las conversaciones políticas dentro de la provincia, Linares reconoció que el dirigente del Frente Renovador mantiene diálogo con distintos sectores, gobernadores y referentes nacionales.

Sin embargo, marcó una diferencia respecto de su representación política y sostuvo que Massa no es el vocero de la expresidenta. En ese sentido, fue contundente al definir su propio posicionamiento: aseguró que Cristina Kirchner es la única dirigente que lo conduce y le transmite lineamientos políticos.

El senador también reconoció que mantuvo numerosos encuentros e intercambios de opiniones con Massa, pero consideró que esas conversaciones forman parte del diálogo habitual dentro del justicialismo.

Un llamado a construir una candidatura de unidad

En relación con la definición de las candidaturas para las próximas elecciones, Linares aseguró que no tiene un postulante propio para la Gobernación y que su prioridad es lograr la unidad del peronismo en toda la provincia.

El legislador planteó que los distintos sectores deben dejar de lado sus intereses individuales y trabajar en la construcción de una propuesta colectiva que permita encontrar al candidato con mejores posibilidades de representar al espacio.

Su objetivo, explicó, es conformar un peronismo fortalecido y competitivo para enfrentar las elecciones de 2027, evitando que las diferencias internas terminen debilitando al partido.

Críticas al adelantamiento de las elecciones

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Por otra parte, Linares cuestionó la decisión del gobernador Ignacio Torres de adelantar los comicios provinciales al 21 de marzo. Según su interpretación, este tipo de decisiones buscan obtener una ventaja electoral frente a los espacios opositores.

El senador también se manifestó en contra de que Comodoro Rivadavia avance con un eventual adelantamiento de sus elecciones municipales.

En ese sentido, advirtió que una convocatoria anticipada podría afectar la autoridad política del intendente Othar Macharashvili durante la etapa final de su gestión, ya que la aparición de un candidato oficialista modificaría las relaciones de poder dentro del municipio.

Linares sostuvo que, una vez lanzada una candidatura para suceder al intendente, la atención política y las expectativas de la ciudadanía comenzarían a concentrarse en quien podría asumir la próxima gestión.

De esta manera, el senador dejó en claro su postura sobre el escenario electoral: priorizar la unidad del justicialismo, encontrar una candidatura consensuada y evitar decisiones que, a su entender, respondan únicamente a ventajas políticas.

Fuente: La Voz de Chubut.