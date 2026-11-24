En política, el calendario nunca es un dato neutral. Cuando Ignacio Torres firmó la convocatoria a elecciones para el 21 de marzo de 2027 no sólo fijó una fecha: impuso un ritmo. Tenía sobre la mesa la idea de votar en agosto y hasta había ensayado un esquema regional con Neuquén y Río Negro. Pero Rolando Figueroa fijó el 14 de febrero, Alberto Weretilneck no terminó de definirse y el gobernador eligió no esperar. El resultado es una campaña corta, con reglas nuevas y con un oficialismo que juega de local en un terreno que conoce mejor que nadie.

Las reglas, de hecho, son parte del escenario. Será la primera elección provincial con Boleta Única de Papel, rige Ficha Limpia y ya no existen las PASO. Se eligen gobernador, vicegobernador y las 27 bancas de la Legislatura, con el esquema que le otorga 16 a la lista más votada. Sin primarias abiertas, cada espacio tiene que resolver sus candidaturas puertas adentro, y en eso se juega buena parte de la elección antes de que se abra una sola urna.

DESPIERTA CHUBUT: LA VENTAJA DE LLEGAR ORDENADO

El oficialismo es, a esta altura, el único de los tres grandes actores que no tiene una interna abierta sobre quién encabeza. Torres va por la reelección y lo hace con Despierta Chubut, un frente provincial que combina al PRO que lo llevó al poder, al radicalismo, a sectores del peronismo que tomaron distancia del PJ y a figuras cercanas al mundo libertario. A eso se suma el entendimiento con el sindicato petrolero que conduce Jorge “Loma” Ávila, un activo nada menor en una provincia donde la cuenca del Golfo San Jorge sigue marcando el humor social.

Eso no significa que el frente esté libre de tensiones. La interna radical de este año, con el sector de Damián Biss en disputa con la conducción, dejó claro que la amplitud tiene un costo: cuantos más socios, más cargos para repartir y más egos para administrar. Pero la resolución de ese capítulo terminó fortaleciendo el esquema del gobernador, y la convocatoria anticipada le quita a los descontentos el tiempo necesario para construir una alternativa.

> “Torres no necesita convencer a sus aliados de que gana: le alcanza con que no tengan a dónde ir.”

EL PJ: TRES CANDIDATOS Y NINGÚN MÉTODO

El peronismo arranca la carrera con un problema que no es de nombres sino de procedimiento. Juan Pablo Luque, que en 2023 perdió la gobernación por poco más de dos puntos, dice tener “intenciones concretas” de volver a competir, pero condiciona su candidatura a que el partido llegue unido. Dante Bowen, intendente de Dolavon, no acepta premios consuelo: o es candidato a gobernador o se vuelve a su casa, y exige una interna abierta como condición de legitimidad. José Glinski, en tanto, se adelantó con un documento programático propio y ya hace cuentas: una interna a mediados de enero, con el cierre de listas una semana después.

La tensión es evidente. Cuando un dirigente pide unidad y otro pide urnas, ambos están diciendo algo sobre cómo creen que les irá en cada escenario. Sobre la mesa circula incluso la posibilidad de que Luque baje a disputar la intendencia de Comodoro Rivadavia para despejar el camino provincial, una salida que nadie confirma. Mientras tanto, el armado de Chubut Futuro, alineado con Axel Kicillof, agrega una capa nacional a una pelea que ya era suficientemente compleja en clave local.

Hay señales que preocupan puertas adentro. El partido que conduce Gustavo Fita decidió no presentar candidato en la elección de Gaiman del 13 de diciembre, una retirada con pocos antecedentes que abrió otra crisis local. Y los pedidos de militantes para ampliar el debate, convocar a un congreso y renovar el padrón muestran que el malestar no es sólo de cúpulas. Al peronismo le sobran estructura y votos; le falta tiempo.

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LLA: ENTRE LA CASA ROSADA Y LA MILITANCIA

La situación libertaria es, quizás, la más difícil de leer. En septiembre trascendió que La Libertad Avanza analizaba resignar una candidatura propia y acoplarse a la reelección de Torres, en línea con la estrategia que Diego Santilli negocia con los gobernadores aliados. Un mes después, en un congreso de la juventud en Comodoro Rivadavia, César Treffinger —presidente del partido en la provincia— anunció que LLA irá por la gobernación, y la militancia lo lanzó como candidato.

Ahí está el dilema. La conducción nacional mira el mapa federal y necesita gobernadores amigables para 2027; la estructura provincial necesita candidatos para existir. Treffinger, según las versiones que circulan, perdió respaldo entre los principales armadores nacionales y las encuestas no le muestran un horizonte favorable. Torres, por su parte, dejó la puerta abierta sin cruzarla: ratificó el frente provincial y no descartó sumar a los libertarios.

Para LLA, ir sola implica arriesgar una derrota que se leería como un traspié del propio Milei en el sur del país. Sumarse a Torres implica diluir la marca y subordinarse a un gobernador que no siempre fue un aliado cómodo. No hay opción sin costo, y el adelantamiento obliga a pagarlo antes.

LO QUE SE JUEGA

El escenario que se dibuja favorece al oficialismo, pero no por mérito exclusivo propio. Torres capitaliza la fragmentación de sus adversarios tanto como su gestión. Si el peronismo llega a fines de enero con una interna desgastante y LLA decide competir por su cuenta, la elección puede convertirse en un trámite. Si, en cambio, el PJ encuentra una fórmula que contenga a sus sectores y el voto opositor se concentra, la diferencia de 2023 recuerda que Chubut no regala nada.

Quedan cuatro meses, y esta vez los plazos los marca el gobernador. La pregunta no es sólo quién gana el 21 de marzo, sino quién llega a esa fecha con algo más que un candidato: con una idea de provincia que vaya más allá de la necesidad de ganarle al otro.