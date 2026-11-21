El Gobierno nacional reconoce que cuenta con un escenario ajustado para conseguir la aprobación de la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Senado. Desde el oficialismo calculan que tienen entre 37 y 38 votos asegurados, aunque algunos sectores mantienen expectativas de alcanzar los 39 respaldos.

La iniciativa llegará al recinto el próximo jueves, luego de que La Libertad Avanza consiguiera las firmas necesarias para avanzar con el dictamen en comisión. El proyecto contempla suspender las elecciones primarias durante un año, de cara a los comicios de 2027, e introducir modificaciones permanentes en distintos aspectos del sistema electoral.

Uno de los principales obstáculos que enfrentó el oficialismo fue la propuesta de incorporar nuevamente las listas colectoras, una alternativa que generó diferencias con distintos sectores políticos y gobernadores aliados. Finalmente, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, decidió retirar ese punto para destrabar las negociaciones y conseguir los apoyos necesarios.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, lleva adelante las conversaciones políticas con distintos mandatarios provinciales. Entre los acuerdos que busca consolidar aparecen los gobernadores Gustavo Valdés, de Corrientes; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Leandro Zdero, de Chaco; y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

Dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, el oficialismo espera conseguir al menos ocho de los diez votos. Entre los legisladores que acompañarían la propuesta se encuentran Eduardo Galaretto, Carolina Losada, Rodolfo Suárez, Mariana Juri, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi y Silvana Lorena Schneider. También aparece el catamarqueño Flavio Fama, quien firmó el dictamen en disidencia y planteó condiciones para respaldar el proyecto, como la incorporación de Ficha Limpia y cambios en los debates presidenciales.

Sin embargo, todavía existen dudas sobre la postura de Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, cuyos votos no están confirmados.

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Por otra parte, el bloque del PRO, integrado por Martín Goerling Lara, Andrea Cristina y María Victoria Huala, también se sumaría al respaldo de la iniciativa. El cambio de postura se produjo luego de que Mauricio Macri transmitiera su decisión de acompañar el proyecto, en medio de las conversaciones políticas entre el PRO y La Libertad Avanza.

El oficialismo también contempla posibles apoyos de los senadores José María Carambia y Natalia Gadano, de Santa Cruz; Julieta Corroza, de Neuquén; Edith Terenzi, de Chubut; y los representantes de Provincias Unidas Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo.

De todas maneras, las negociaciones siguen abiertas y el resultado todavía no está garantizado. La definición dependerá de los acuerdos políticos que puedan concretarse antes de la sesión y de la postura que finalmente adopten los legisladores que aún no confirmaron su voto.