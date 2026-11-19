Durante casi veinte años, la silueta y los colores de Patagonia Argentina formaron parte indisoluble del paisaje cotidiano de Comodoro Rivadavia. Desde las primeras horas de la mañana en las garitas de Zona Norte hasta los últimos recorridos nocturnos hacia los barrios del Sur, sus unidades movilizaron a generaciones de trabajadores, estudiantes y vecinos. Hoy, sin embargo, esos mismos colectivos protagonizan una escena impensada meses atrás: aparecen publicados en grupos locales de compra y venta en redes sociales como vehículos particulares.

Según trascendió en publicaciones que comenzaron a circular con fuerza en plataformas digitales de la ciudad, algunas de las unidades que integraron la flota de la antigua prestataria se ofrecen de manera directa bajo la promesa de ser “excelentes unidades al mejor precio”. Entre los avisos difundidos figura, por ejemplo, un Mercedes Benz OF1418 modelo 2013, publicado a un valor de 17 millones de pesos, con titularidad y documentación al día.

La aparición de los avisos en el mercado informal y de clasificados digitales generó una inmediata reacción entre los comodorenses. Para muchos vecinos, cruzarse en el inicio de sus redes sociales con los internos que hasta hace poco detenían su marcha en las esquinas de la ciudad produjo una mezcla de sorpresa y nostalgia. Tras años de cuestionamientos por frecuencias, demoras y el desgaste propio de una flota exigida por la geografía petrolera, ver los coches fuera de línea y ofrecidos al mejor postor terminó de materializar en el imaginario colectivo que aquella etapa no tiene retorno.

El detrás de escena del desarme

La llegada de las unidades a los grupos de compra y venta no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa del proceso de liquidación que atraviesa la firma. El 31 de julio de 2026 quedó marcado en el calendario local como el último día en que Patagonia Argentina prestó el servicio urbano de pasajeros en Comodoro Rivadavia, poniendo fin a una concesión iniciada en 2007 tras la fusión de siete empresas locales.

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Con el ingreso de la nueva prestataria (MR) y la salida definitiva de la histórica concesionaria, la cúpula de la empresa había anticipado en agosto que no buscaría reconvertirse en otro rubro, sino que iniciaría un proceso ordenado de desarme. Ese camino incluyó, en septiembre, una convocatoria a socios para habilitar legalmente la venta de sus bienes —entre ellos sus cerca de 95 colectivos y galpones— en paralelo a los reclamos judiciales y financieros mantenidos con el Ejecutivo municipal.

Un nuevo destino sobre ruedas

En el mercado de vehículos pesados usados, este tipo de unidades suele captar el interés de transportistas independientes, empresas de servicios petroleros, emprendedores que buscan convertirlos en motorhomes o casillas rurales, y compradores de otras localidades de la región.

Mientras tanto, en Comodoro Rivadavia, las imágenes de los colectivos estacionados y listos para cambiar de dueño funcionan como una postal de cierre: los vehículos que durante décadas conectaron de punta a punta la capital nacional del petróleo comienzan ahora a dispersarse, lejos de las paradas y los boletos, rumbo a manos particulares.