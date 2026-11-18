La Selección Argentina tuvo una destacada actuación este martes y goleó 7-0 a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro amistoso que marcó su despedida futbolística de 2026.

Después de la caída frente a Uruguay, el equipo conducido por Lionel Scaloni mostró una imagen completamente diferente y se impuso de principio a fin, con una gran efectividad ofensiva y varias actuaciones individuales destacadas.

Nicolás Paz fue el encargado de abrir el marcador a los 8 minutos del primer tiempo, luego de una buena combinación colectiva. Más tarde, Julián Álvarez amplió la diferencia con dos conquistas: la primera a los 34 minutos y la segunda a los 42.

Antes del descanso, Paz volvió a aparecer para marcar su segundo tanto y establecer el 4-0 parcial a favor de Argentina.

En el complemento, Franco Mastantuono ingresó y rápidamente dejó su marca en el encuentro. El joven futbolista convirtió dos goles, uno a los 2 minutos y otro a los 42, mientras que Alexis Mac Allister también se sumó a la goleada con una definición dentro del área a los 32 minutos.

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El resultado final fue 7-0 y reflejó la superioridad del conjunto argentino durante gran parte del partido.

Además del contundente triunfo, Scaloni aprovechó el amistoso para realizar modificaciones, darle minutos a distintos futbolistas y continuar probando alternativas de cara al futuro del seleccionado.

De esta manera, Argentina cerró su calendario de 2026 con una goleada en Córdoba y una actuación que permitió observar nuevas variantes dentro del equipo nacional.