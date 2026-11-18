El secretario coordinador de Gabinete de Chubut, Andrés Arbeletche, se refirió al proyecto del Gobierno de Javier Milei para concesionar rutas nacionales y manifestó sus dudas sobre la posibilidad de implementar este sistema en territorio provincial. Según explicó, la extensión geográfica de Chubut y la baja circulación vehicular representan importantes obstáculos para que las concesiones puedan financiarse por sí mismas.

En ese sentido, el funcionario recordó que la Provincia mantiene un reclamo ante Nación para recibir los recursos provenientes de distintas tasas que tienen como destino la infraestructura vial. La intención es que esos fondos puedan ser administrados y utilizados directamente por el Gobierno provincial para atender las necesidades de las rutas.

Arbeletche reconoció que el esquema de concesiones podría funcionar en otras regiones del país, pero consideró que las condiciones particulares de Chubut hacen difícil su aplicación.

“Nosotros no vemos muy factible que se puedan concesionar rutas en Chubut y que se autosustente el sistema. Estamos en un lugar donde tenemos muy pocos ciudadanos en una extensión territorial monstruosa, como pocas en el país”, sostuvo.

Para ejemplificar esta situación, hizo referencia a la Ruta Nacional 25, que atraviesa la provincia de este a oeste y registra un tránsito reducido. Según indicó, la cantidad de vehículos que circulan por ese corredor dificultaría que una concesión pudiera sostenerse económicamente.

Por otra parte, el funcionario reconoció el deterioro de la infraestructura vial nacional y mencionó particularmente el estado de la Ruta Nacional 3, al que calificó como “calamitoso”.

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En relación con la iniciativa nacional, aclaró que la inclusión de distintas rutas dentro del decreto no significa que todas vayan a ser concesionadas. Explicó que el Gobierno deberá analizar cada caso para determinar cuáles pueden incorporarse al sistema.

Finalmente, Arbeletche señaló que no cuestiona la propuesta impulsada por Nación, aunque insistió en que no considera que sea una alternativa viable para Chubut debido a sus características territoriales y demográficas.

Fuente: La Voz de Chubut.