El papa León XIV se refirió a la situación social y política de Argentina durante una conferencia de prensa que brindó a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma, luego de su visita al país. En ese contexto, planteó la necesidad de superar la división social y recuperar el diálogo entre los argentinos.

El Pontífice consideró que la polarización que atraviesa la sociedad no es casual y señaló que, en distintas ocasiones, fue impulsada intencionalmente. También advirtió sobre la influencia de los algoritmos en la manera en que las personas se relacionan con las opiniones diferentes.

En ese sentido, pidió modificar esa forma de relacionarse y destacó la importancia de construir puentes, promover la reconciliación y encontrar puntos en común por encima de las diferencias políticas.

“Podemos cambiar ese chip, podemos pensar de otra forma”, expresó León XIV. Además, remarcó que las distintas posturas no deberían conducir al odio ni al uso de expresiones violentas, incluso dentro de las familias.

Durante el encuentro con los periodistas argentinos, el Papa también habló sobre sus reuniones con el presidente Javier Milei. Según explicó, mantuvieron conversaciones sobre economía, la situación que atraviesa el país y la importancia del respeto por la vida y la dignidad humana.

En particular, alentó al mandatario a prestar mayor atención a las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. También destacó que encontró en Milei una disposición para escuchar su mensaje.

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Por otra parte, León XIV sostuvo que la dirigencia política debe trabajar de manera conjunta para mejorar las condiciones de vida de la población y avanzar en soluciones que tengan como prioridad el bien común.

Al referirse a la situación económica, planteó la importancia de una distribución más equitativa de la riqueza y advirtió sobre el debilitamiento de la clase media. Asimismo, consideró necesario fortalecer a los trabajadores y generar condiciones que permitan vivir con mayor dignidad.

Finalmente, el Papa insistió en que la unidad no significa dejar de lado las diferencias, sino encontrar la manera de convivir y trabajar juntos para construir una sociedad con más esperanza.

Fuente: La Nación⁠ – Elisabetta Piqué