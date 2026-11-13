Glinski mueve sus fichas para 2027: propone unir al peronismo y construir una alternativa a Torres

En momentos en que comienza a acelerarse el escenario político de cara a las elecciones provinciales de 2027, el diputado nacional José Glinski decidió intervenir en el debate interno del peronismo chubutense con una propuesta que busca ordenar la discusión sobre el futuro del Partido Justicialista y la construcción de una alternativa electoral al gobernador Ignacio Torres.

Bajo el título “Chubut tiene con qué: cómo ganarle a Ignacio Torres y para qué gobernar Chubut”, el legislador presentó ante la Mesa Ejecutiva del PJ provincial un documento en el que plantea seis ejes para reconstruir una propuesta política competitiva.

La iniciativa llega en un contexto atravesado por las versiones sobre un posible adelantamiento de las elecciones provinciales y por las discusiones que comienzan a surgir dentro del justicialismo respecto de quiénes podrían encabezar una eventual candidatura a gobernador.

Sin mencionar nombres propios dentro del peronismo, Glinski introduce una definición que puede interpretarse como un mensaje directo hacia los distintos sectores que aspiran a conducir el espacio: “Primero el proyecto, después los nombres”.

La unidad del peronismo como condición para disputar el poder

Uno de los principales planteos del documento es la necesidad de evitar la fragmentación electoral del peronismo y de los sectores políticos que podrían confluir en una alternativa al actual oficialismo provincial.

Glinski sostiene que una división del campo opositor comprometería seriamente las posibilidades de disputar la gobernación en 2027.

Sin embargo, advierte que la unidad no puede limitarse a una fotografía entre dirigentes ni a un acuerdo para distribuir candidaturas.

El diputado propone avanzar en la construcción de un programa compartido que permita establecer coincidencias, reconocer diferencias y definir un rumbo político antes de resolver quiénes serán los candidatos.

En ese sentido, también deja abierta la posibilidad de utilizar elecciones internas como mecanismo democrático para resolver las disputas de liderazgo.

Un mensaje a la conducción del PJ: reglas claras y diálogo

Otro de los aspectos centrales de la presentación apunta directamente al funcionamiento interno del Partido Justicialista.

Glinski reclama que la conducción partidaria establezca reglas claras, transparentes y conocidas por todos los sectores que pretendan participar de la construcción electoral.

El legislador reconoce además una realidad que atraviesa al peronismo provincial: actualmente no existe un liderazgo hegemónico capaz de ordenar por sí solo al conjunto del espacio.

Por el contrario, considera que conviven dirigentes con distintas legitimidades, representaciones territoriales y capacidades políticas que deben ser reconocidas.

Esta definición adquiere especial relevancia en un escenario en el que diferentes sectores del justicialismo comienzan a posicionarse frente a la sucesión provincial de 2027.

La propuesta de Glinski busca trasladar la discusión desde los nombres propios hacia la construcción de acuerdos políticos y programáticos, aunque inevitablemente también lo incorpora como uno de los protagonistas del debate sobre el futuro del peronismo chubutense.

Críticas a Torres y Milei

El documento también contiene cuestionamientos al rumbo económico nacional y a la posición política del gobernador Ignacio Torres.

Glinski sostiene que las políticas impulsadas por Javier Milei están provocando consecuencias negativas sobre el empleo, los ingresos y las perspectivas productivas de Chubut.

En ese contexto, acusa al gobernador y al PRO de acompañar las principales decisiones del Gobierno nacional y de compartir una orientación económica que, según su interpretación, no ofrece respuestas a los problemas de la provincia.

También introduce la discusión sobre un eventual adelantamiento electoral, al considerar que las especulaciones sobre el calendario responden a una preocupación del oficialismo por su continuidad política.

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Se trata de una lectura crítica que busca ubicar al peronismo como una alternativa tanto al Gobierno nacional como a la administración provincial.

Los recursos naturales y el futuro productivo de Chubut

Más allá de las cuestiones electorales, el diputado dedica una parte importante de su propuesta a discutir qué modelo de provincia debería impulsar un eventual gobierno justicialista.

El documento plantea que Chubut cuenta con recursos estratégicos como petróleo, gas, agua, viento, mar, minerales y un importante potencial energético, pero que esa riqueza no se traduce suficientemente en empleo, infraestructura y bienestar para sus habitantes.

Entre los principales interrogantes que propone incorporar al debate aparecen la distribución de los beneficios de la explotación de los recursos naturales, la responsabilidad por los pasivos ambientales, la diversificación productiva y la generación de nuevas oportunidades laborales.

También incluye la necesidad de fortalecer la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura, además de aprovechar las nuevas tecnologías sin profundizar la exclusión laboral.

La propuesta busca recuperar una agenda de desarrollo provincial basada en la producción, el trabajo y una distribución más equitativa de la riqueza.

Una convocatoria que también tiene lectura electoral

Aunque Glinski insiste en que el debate debe comenzar por las ideas y no por las candidaturas, la presentación del documento tiene una indudable dimensión política.

El diputado nacional se posiciona dentro de la discusión sobre el futuro del justicialismo y plantea una hoja de ruta para intentar recuperar el gobierno provincial.

Su propuesta aparece, además, cuando el calendario electoral de 2027 comienza a instalarse en la agenda política y los distintos espacios deben definir estrategias, alianzas y eventuales postulaciones.

El legislador advierte que no alcanza con esperar un desgaste del gobierno de Torres o un deterioro de la situación económica nacional para generar una oportunidad electoral.

Por el contrario, sostiene que el peronismo necesita construir una alternativa creíble, con equipos, organización, prioridades y vocación de gobierno.

La convocatoria incluye no solamente a los dirigentes políticos, sino también a trabajadores, sectores productivos, universidades, organizaciones sociales y comunidades de toda la provincia.

El peronismo empieza a discutir su futuro

La presentación de Glinski abre un nuevo capítulo en el proceso de reordenamiento del justicialismo chubutense.

Con un documento que combina críticas al oficialismo, propuestas de desarrollo y definiciones sobre la organización partidaria, el diputado busca instalar una discusión que exceda la disputa por las candidaturas.

El interrogante ahora es si los distintos sectores del peronismo estarán dispuestos a avanzar en un acuerdo programático antes de definir quién encabezará la oferta electoral de 2027.

En un escenario que podría acelerarse si finalmente se adelantan las elecciones provinciales, los tiempos políticos comienzan a acortarse.

Glinski ya puso sobre la mesa su propuesta. La respuesta de la dirigencia justicialista será una de las claves para determinar si el peronismo logra construir una alternativa competitiva frente a Ignacio Torres o vuelve a quedar atrapado en sus propias diferencias.