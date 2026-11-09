Gaiman, la elección que nadie quiso y todos miran

Hay elecciones que nacen de una estrategia y otras que nacen de una pérdida. La de Gaiman pertenece a la segunda categoría. La muerte de Darío James, en agosto, dejó al pueblo galés del valle frente a una situación que su propia Carta Orgánica resolvía con una severidad poco habitual: si la acefalía se produce con más de un año de mandato por delante, hay que llamar a votar. No hubo margen para la interpretación generosa ni para la transición silenciosa. Hubo, en cambio, una discusión que pronto dejó de ser sobre Gaiman.

Un trámite institucional convertido en ensayo general

Raúl Ferrero llegó a la intendencia por la vía más previsible: era presidente del Concejo Deliberante. Llegó también, según sus propias palabras de entonces, sin intención de quedarse más de lo necesario y sin camiseta partidaria. Firmó la convocatoria para el 13 de diciembre, adhirió al Código Electoral provincial para delegar la organización en la Secretaría Electoral —que además se hará cargo de los costos— y se dispuso a administrar el duelo.

Lo que siguió fue política en estado puro. El peronismo intentó, por ordenanza, evitar la elección y sostener al interino hasta el final del período. No consiguió los votos. Entonces cambió de táctica: declaró los comicios innecesarios, acusó al oficialismo de especular con el dolor de una comunidad y, finalmente, decidió no presentar candidato. Del otro lado, la UCR y el PRO convencieron a Ferrero de competir bajo el sello de Despierta Chubut, el frente que responde al gobernador Ignacio Torres.

Así, una elección para cubrir algo más de un año de gestión en una localidad de ocho mil electores terminó leída en Rawson y en Comodoro como la primera medición seria entre el torrismo y el PJ de cara a 2027. Una carga excesiva para un municipio que, antes que nada, necesita que le barran las calles y le atiendan los barrios.

Los argumentos de cada uno

Conviene ser justos con las dos posiciones, porque ninguna es del todo caprichosa.

El peronismo tiene razón en un punto: elegir un intendente para un mandato de un año, con elecciones generales a pocos meses de distancia, es una rareza que obliga a los vecinos a votar dos veces en muy poco tiempo. La pregunta sobre la utilidad práctica del ejercicio es legítima.

Pero el oficialismo tiene a su favor algo más sólido que la conveniencia: la norma. La Carta Orgánica de Gaiman no es un reglamento decorativo, y su mandato es claro. Que la solución resulte incómoda no habilita a ignorarla. Las instituciones municipales valen precisamente cuando se cumplen en los momentos en que sería más cómodo no hacerlo. Y presentar como “gasto” un acto electoral previsto por la ley es una línea argumental que a ningún partido le conviene naturalizar.

Una ausencia que pesa

La decisión del PJ de no competir es, probablemente, el dato político más relevante de todo el proceso. Se puede presentar como un gesto de coherencia —si la elección no debía existir, no corresponde participar— o como una retirada calculada para no regalarle al oficialismo una derrota ajena con la que hacer campaña provincial. Lo más probable es que haya un poco de ambas cosas.

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El problema es que el vacío no queda vacío. Carlos Huentelaf, empleado municipal y hasta hace semanas presidente del Consejo de Localidad del PJ, renunció a ese cargo y se presentó por Familia Chubutense. Describió su salida como el portazo que pocos se animan a dar. Su candidatura funciona, en los hechos, como una consulta informal a la base peronista: cuántos votantes del justicialismo están dispuestos a desoír la conducción y expresarse igual.

Completan la boleta Marlene Rodríguez, concejala en funciones, psicóloga social y con vínculos con la UOCRA, que compartió banca con Ferrero y ahora lo enfrenta desde Renovación y Desarrollo; y Diego Brunt, de Chubut Somos Todos, exsecretario privado de Mariano García Aranibar, cuya candidatura apareció en las últimas horas del cierre de listas. Cuatro nombres, ninguno con estructura provincial propia salvo el del oficialismo.

Qué mirar el 13 de diciembre

Con este escenario, el triunfo de Ferrero luce probable, y hasta referentes ajenos a su espacio lo admiten en voz alta. Por eso el número que importará no será quién gana, sino cómo.

La participación será el primer termómetro. Una concurrencia baja podría leerse como fatiga, como adhesión tácita al planteo peronista o como simple desinterés ante un mandato corto; una concurrencia alta le daría al oficialismo una legitimidad difícil de discutir. El segundo dato será la suma de los votos no oficialistas, y en particular el desempeño de Huentelaf: si el peronismo disidente obtiene un caudal significativo, la conducción del PJ tendrá que explicar por qué eligió no estar.

También merece atención el tono. Ferrero eligió una campaña austera, de recorridas por barrios y vecinales, sin grandes actos ni promesas de obras que no podrían terminarse en un año. Es un enfoque razonable para un mandato de transición, y tal vez la mejor respuesta posible a la acusación de usar la elección como trofeo. Si lo sostiene, habrá demostrado que se puede competir sin convertir a Gaiman en escenografía de una pelea más grande.

Lo que Gaiman merece

El riesgo de esta elección es que todos hablen de 2027 y nadie hable de Gaiman. Que los análisis se ocupen de Torres, de Luque, del mapa de doce municipios contra trece, y se olviden de los servicios, de los barrios, del turismo que sostiene buena parte de la economía local y de una gestión que quedó a mitad de camino por una muerte inesperada.

Los vecinos no eligieron esta situación. Les tocó. Lo mínimo que la dirigencia les debe —la que compite y la que decidió no hacerlo— es una campaña que hable de sus problemas y no de las especulaciones ajenas. El 13 de diciembre Gaiman va a votar por su intendente. Que el resto de la provincia lo lea como quiera, pero que no le quite al pueblo el derecho de que esa elección sea, ante todo, suya.