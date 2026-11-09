Caleta Olivia 2027: una ciudad sin dueño

En Caleta Olivia nadie gana solo. Durante años esa frase fue literal: la Ley de Lemas permitía que seis candidatos de un mismo espacio sumaran votos entre sí y que el más votado de la fuerza ganadora se quedara con la intendencia aunque, individualmente, no fuera el preferido de la ciudad. Así llegó Pablo Carrizo en 2023, como el nombre mejor ubicado de un lema, Por Santa Cruz, que arrasó con el 63% frente al 25% de Unión por la Patria. Ese andamiaje ya no existe. Y con él se fue la red de seguridad de todos.

Las reglas que todavía no están

La primera incógnita no es quién, sino cómo. La Legislatura derogó los lemas en junio de 2024, el régimen transitorio venció el 31 de diciembre de 2025 y, a esta altura, la provincia sigue sin código electoral definitivo. Hay acuerdo sobre la Boleta Única de Papel; no lo hay sobre las PASO, que el peronismo empuja y el oficialismo mira con desconfianza. Se habla de sancionar la ley este mes, con la sombra de un veto en el horizonte.

La diferencia no es técnica. Con primarias, cada espacio puede ordenar su interna en las urnas y llegar a la general con un solo candidato. Sin ellas, la interna se dirime en la mesa chica, o no se dirime, y la fragmentación se paga en la general. En una ciudad que hoy parece dividida en tercios, esa es la variable que más puede torcer el resultado.

Carrizo: el oficialismo a la defensiva

El intendente no confirmó que vaya por la reelección, pero tampoco la descartó. Habla de un “compromiso” y de un “proyecto”, que en la jerga política local equivale a mantener la puerta entornada. Tiene a favor lo que tiene todo intendente en funciones: la gestión, la foto con la obra inaugurada, el control del calendario. La decisión de congelar la Tarifaria 2027 y la próxima habilitación del natatorio van en esa dirección.

El problema es el telón de fondo. El municipio pidió al Concejo autorización para endeudarse con el Banco Santa Cruz y así pagar sueldos, aguinaldo y deudas con proveedores. La oposición advierte que la operatoria podría comprometer hasta el 40% de los recursos del primer trimestre de 2027, justo el año electoral. Antes ya había habido un conflicto salarial largo con los municipales, con acampe frente al edificio comunal y un concejal pidiendo directamente la renuncia del intendente. La promesa de 2023 era romper con la lógica de las gestiones anteriores; buena parte de la ciudad todavía espera ver la diferencia.

A eso se suma el dato político más incómodo: en las legislativas de 2025, el frente de Claudio Vidal sacó el 15% en la provincia y no ganó en ninguno de los diez municipios que gobierna, Caleta incluida. La suerte de Carrizo está atada a la de Vidal, que ya anunció que buscará la reelección. Si el gobernador recupera terreno, el intendente puede subirse a esa ola. Si no, Por Santa Cruz corre el riesgo de quedar tercero en su segunda ciudad más importante.

El peronismo: con votos, sin candidato único

El peronismo santacruceño llega a 2027 con el envión de haber ganado la provincia en 2025 bajo el sello Fuerza Santacruceña, aunque por apenas medio punto. En Caleta, la ciudad que gobernó durante buena parte de las últimas dos décadas, tiene estructura, memoria territorial y gremios con peso. Lo que no tiene es un nombre indiscutido.

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El concejal Carlos Aparicio ya levantó la mano. Su discurso es de oposición frontal a la gestión municipal y a la provincial, y viene de capitalizar el debate por el endeudamiento. Su desafío es ampliar: un candidato que habla sobre todo al votante propio difícilmente alcance en una elección de tercios.

El otro nombre que circula, todavía en el terreno del rumor, es el de la senadora Natalia Gadano. Llegó al Congreso de la mano de Vidal, se alejó del oficialismo y en las últimas semanas se mostró con casi toda la oposición provincial, reivindicando un origen político ligado a Néstor Kirchner. Si su desembarco en Caleta se confirma, el peronismo ganaría una figura con proyección propia y con capacidad de atraer votos desencantados del vidalismo. Pero también tendría un problema clásico: dos candidatos para un solo lugar. Sin PASO, esa tensión podría terminar en dos boletas, y dos boletas, sin lemas, son un regalo para el adversario.

La Libertad Avanza: el voto está, falta el nombre

El dato que más reordena el tablero es el de 2025: La Libertad Avanza ganó en Caleta Olivia, como en Río Gallegos y en buena parte de la zona norte, en su debut electoral formal en la provincia. Ese caudal existe y no es menor. La pregunta es cuánto de ese voto es de Milei y cuánto es trasladable a una elección municipal, donde pesan la cercanía, el bacheo y la recolección de residuos.

El espacio ya definió a Jairo Guzmán como su candidato a gobernador, lo que le da una locomotora provincial. En lo local, la referente Etel Rodas no descarta encabezar la boleta y viene instalando agenda con la inseguridad. Pero hoy LLA no tiene en Caleta una figura con el reconocimiento de un intendente en funciones o de una senadora. Si el calendario provincial termina coincidiendo con el nacional, el arrastre de la boleta presidencial puede compensar esa debilidad; si las elecciones se desdoblan, la marca sola puede no alcanzar.

Lo que viene

Caleta Olivia es, por primera vez en mucho tiempo, una ciudad sin dueño. El oficialismo municipal carga con el desgaste de la caja y con un gobernador que perdió en 2025; el peronismo tiene votos pero necesita ordenar su interna; los libertarios tienen el viento de cola, pero no todavía el candidato. En ese escenario, cualquiera de los tres puede ganar, y casi cualquiera puede perder por errores propios antes que por méritos ajenos.

Hay cuatro variables que conviene seguir de aquí a la presentación de listas: si la ley electoral incluye PASO; si el peronismo logra llegar con un solo nombre; quién encabeza finalmente la boleta libertaria y si la elección coincide con la presidencial; y cómo atraviesa el municipio el primer trimestre de 2027, cuando la deuda que hoy se discute empiece a pesar sobre los sueldos. La ciudad que en 2023 votó un cambio de signo después de dieciséis años va a ser, otra vez, termómetro de toda la provincia. Esta vez, sin lemas que disimulen el resultado.