Pablo Grasso cuestionó a los diputados por la falta de apoyo a los reclamos del interior

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cuestionó a los legisladores nacionales por la falta de respuestas a las necesidades de las provincias y los municipios del interior. Sus declaraciones se dieron luego de que alrededor de 90 intendentes de distintos espacios políticos reclamaran la restitución de los subsidios al transporte público y rechazaran las modificaciones aplicadas al programa nacional Remediar.

El reclamo apunta a conseguir una distribución más equitativa de los recursos nacionales y provinciales, además de frenar los recortes en materia de salud pública. Uno de los puntos de mayor preocupación es la reducción del Plan Remediar, que pasó de ofrecer 129 medicamentos a solamente seis.

En diálogo con Cadena 3, Grasso explicó que las grandes distancias que existen en la Patagonia representan una dificultad adicional para garantizar la conectividad y las oportunidades de desarrollo. En ese sentido, sostuvo que las responsabilidades que deja de asumir el Gobierno nacional tampoco son cubiertas por la administración provincial.

El jefe comunal comparó la situación de Santa Cruz con la de Córdoba y señaló que, mientras en esa provincia el Gobierno asume responsabilidades vinculadas con obras públicas, salud, deporte y juventud, en su distrito son los municipios los que terminan afrontando buena parte de esos gastos.

También destacó el funcionamiento del sistema de atención primaria de Río Gallegos, que cuenta con servicios de odontología y cobertura de obras sociales, además de realizar derivaciones al hospital. Sin embargo, advirtió que mantener estas prestaciones implica una importante inversión municipal, especialmente ante la reducción de medicamentos disponibles a través de los programas nacionales.

Críticas al Gobierno provincial y a los legisladores

Grasso también cuestionó la falta de acompañamiento del gobierno de Santa Cruz, encabezado por Claudio Vidal. Aseguró que no existe una relación institucional que permita avanzar en soluciones para los municipios y manifestó que la falta de asistencia no se limita a las localidades que no pertenecen al espacio político del gobernador.

Entre las principales falencias mencionó la ausencia de apoyo económico, obras públicas, profesionales de la salud, políticas tributarias y medidas destinadas a generar empleo.

En relación con los diputados nacionales, el intendente expresó su malestar por la falta de acompañamiento legislativo a las demandas del interior. “Vos cómo podés tener diputados que te hablan de justicia, que te hablan de equidad, que te hablan de federalismo y cuando tienen que votar no votan”, cuestionó.

Además, consideró que algunos representantes priorizan los intereses económicos nacionales por encima de las necesidades de las provincias a las que representan.

El municipio sostiene el transporte con recursos propios

Otro de los puntos centrales del reclamo es la situación del transporte público. Según explicó Grasso, tanto el Gobierno nacional como el provincial dejaron de aportar los subsidios correspondientes, por lo que la Municipalidad de Río Gallegos debió hacerse cargo de esos costos para sostener el servicio y evitar aumentos en el precio del boleto.

Publicidad

El municipio también mantiene el funcionamiento de los servicios de taxis y remises. No obstante, el intendente advirtió que la situación económica es cada vez más difícil de sostener y que los recursos locales tienen un límite.

En ese contexto, señaló que el retiro del Estado nacional también afecta otras áreas, como la obra pública, la salud, el deporte y el turismo.

Finalmente, Grasso convocó a fortalecer la unidad entre los intendentes del país y planteó la necesidad de recuperar políticas de distribución de recursos que contemplen las realidades de las distintas regiones.

“Así como yo acompaño al intendente de Córdoba, que el intendente de Córdoba acompañe también lo que nos está pasando al interior profundo de la Argentina”, sostuvo, al reclamar mayor solidaridad entre los gobiernos locales.

Passerini anticipó que los municipios podrían recurrir a la Corte Suprema

Por otra parte, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, confirmó que los municipios del interior evalúan llevar el reclamo por los subsidios al transporte y los recortes en programas nacionales de salud ante la Corte Suprema de Justicia.

El mandatario explicó que la decisión dependerá de lo que finalmente contemple el Presupuesto nacional y cuestionó que los recursos recaudados mediante los impuestos a los combustibles no regresen a las jurisdicciones que los generan.

También advirtió sobre las consecuencias de la reducción del Plan Remediar y señaló que la Municipalidad de Córdoba incrementó un 40% su inversión en salud durante el último año.

Passerini sostuvo que, si el Presupuesto no contempla una distribución equitativa de los recursos ni compensa las pérdidas que sufrieron las ciudades del interior, los intendentes avanzarán con una presentación ante el máximo tribunal del país.

Fuente: Cadena 3.