Gimnasia de Comodoro se quedó con un triunfazo ante Atenas en Córdoba

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia consiguió una importante victoria frente a Atenas de Córdoba por 79-76, en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El vigente campeón volvió a demostrar su jerarquía y se llevó un partido muy disputado en condición de visitante.

El conjunto dirigido por Pablo Favarel comenzó mejor y logró cerrar el primer cuarto con una ventaja de 21-15. Durante el segundo período, el Verde llegó a sacar 14 puntos de diferencia, aunque Atenas reaccionó con ajustes defensivos y mayor efectividad en ataque. De esta manera, Gimnasia se fue al descanso arriba por 38-34.

En la segunda mitad, el encuentro mantuvo la intensidad y las diferencias fueron cada vez más ajustadas. El equipo cordobés encontró respuestas en Adonys Henriquez, quien convirtió dos triples consecutivos para dejar el marcador 54-53 al finalizar el tercer cuarto.

El último período tuvo momentos de mucha tensión. Gimnasia consiguió nuevamente una ventaja con un parcial de 6-0, pero Juan Pablo Arengo respondió con tres triples seguidos y puso a Atenas al frente por 69-68 cuando restaban poco más de dos minutos.

Sin embargo, el equipo comodorense no perdió la concentración y encontró respuestas en los momentos decisivos. Un doble de Carlos Rivero, una recuperación de pelota y un triple de Marcos Chacón le permitieron al Verde establecer una diferencia de cinco puntos a falta de 43 segundos.

Pese a los últimos intentos del conjunto local, Gimnasia logró sostener la ventaja y selló un valioso triunfo por 79-76 en Córdoba.

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En cuanto a las actuaciones individuales, Carlos Rivero fue el máximo anotador del Verde con 18 puntos, acompañado por Anyelo Cisneros, que aportó 14 unidades, y Felipe Inyaco, con 11. También se destacaron Marcos Chacón y Benjamín Stevens, ambos con 10 puntos.

Por el lado de Atenas, Juan Pablo Arengo fue el goleador del encuentro con 28 unidades.

Con este resultado, Gimnasia sumó una nueva victoria en su gira por Córdoba y continúa consolidándose entre los protagonistas de la Liga Nacional. Su próximo compromiso será este jueves frente a Independiente de Oliva, para cerrar la recorrida por la provincia.