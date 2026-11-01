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Boca se quedó con el Superclásico: venció 1-0 a River en La Bombonera

El Xeneize se impuso ante el Millonario por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, con un gol de Lautaro Di Lollo. River sufrió dos expulsiones y terminó el encuentro con nueve jugadores. Con este resultado, Boca recuperó el liderazgo de la tabla anual y quedó a un paso de cumplir su objetivo.

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Redacción
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Boca se quedó con el Superclásico: venció 1-0 a River en La Bombonera

Boca Juniors consiguió una importante victoria frente a River Plate en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. En La Bombonera, el equipo local ganó por 1-0 con un tanto de Lautaro Di Lollo, en un encuentro marcado por la intensidad, las discusiones y varias situaciones polémicas.

El partido correspondió a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y tuvo como uno de sus momentos determinantes las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. El Millonario sufrió la primera tarjeta roja durante el encuentro y posteriormente quedó con nueve futbolistas tras la expulsión de Montiel en el segundo tiempo.

Por el lado de Boca, el triunfo significó mucho más que quedarse con el clásico. El equipo alcanzó los 60 puntos y recuperó el primer puesto de la tabla anual, cuando resta una fecha para finalizar la competencia.

River, en cambio, quedó con 52 unidades y necesita consagrarse campeón para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores.

Tras el encuentro, el capitán xeneize, Leandro Paredes, destacó la inteligencia del equipo para manejar el partido y valoró la importancia de conseguir los tres puntos ante su clásico rival.

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En la última jornada, Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, mientras que River visitará a Aldosivi en Mar del Plata.

Fuente: TyC Sports.

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