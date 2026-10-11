Gimnasia brilló en Chivilcoy y se quedó con un triunfazo ante Racing

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia consiguió una valiosa victoria frente a Racing de Chivilcoy por 78 a 72, en el Grilon Arena, y volvió al triunfo durante su segunda gira de la temporada 2026. El conjunto dirigido por Diego D’Ambrosio se impuso en un encuentro muy parejo y logró marcar la diferencia en el cierre.

Marcos Chacón fue uno de los grandes protagonistas de la noche, con 19 puntos. También se destacaron Carlos Rivero, quien aportó 13 unidades y 9 rebotes, y Emiliano Toretta, que sumó 11 puntos para el equipo patagónico.

El Verde comenzó firme y se llevó el primer cuarto por 20 a 18, con buenas intervenciones de Toretta y Rivero. Racing respondió con el aporte de Nicolás Romano, pero Gimnasia logró sostenerse en partido y mostró argumentos para competir de igual a igual ante el vigente campeón de la Liga Nacional.

La paridad continuó durante el segundo período. Aunque el conjunto local encontró respuestas ofensivas, Gimnasia se mantuvo cerca en el marcador y ambos equipos llegaron al descanso igualados en 37 puntos.

En la segunda mitad, el equipo comodorense volvió a encontrar soluciones a través de Chacón y Rivero, con aportes importantes tanto desde el perímetro como en la pintura. Racing intentó sostener la pelea, apoyado principalmente en Romano, quien terminó como máximo anotador del encuentro con 25 puntos.

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Sin embargo, Gimnasia supo aprovechar los momentos decisivos y manejar el cierre para sellar una victoria por 78 a 72. De esta manera, el Verde sumó un triunfo importante fuera de casa y continúa con su recorrido en la máxima categoría del básquet argentino.

El próximo compromiso del conjunto patagónico será este lunes 12 de octubre, cuando visite a Argentino de Junín para cerrar la gira y buscar otra alegría para toda la familia del verde.

Fuente: La Liga Nacional de Básquetbol.