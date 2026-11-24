El Partido Justicialista de Chubut convocó para este viernes 27 de noviembre a una reunión en Trelew. El presidente del PJ provincial, Gustavo Fita, anticipó que se reunirán los consejeros provinciales y la mesa del Congreso partidario, y que la conducción busca sumar a los tres dirigentes que ya hicieron públicas sus aspiraciones a la Gobernación. Con las elecciones provinciales previstas para el 21 de marzo de 2027, el objetivo es alcanzar un acuerdo que evite una interna.

Acusaciones cruzadas y una propuesta para Comodoro

En el entorno de Luque endurecieron el tono en la previa. Allí acusan a Bowen y a Glinski de actuar como «caballos de Troya» de una estrategia que atribuyen a Ignacio Torres para dividir al peronismo. La acusación surge de la disputa interna y la supuesta intervención del gobernador carece de confirmación independiente.

Desde los sectores de Bowen y Glinski circula otra propuesta. Quieren que Luque compita por la intendencia de Comodoro Rivadavia, la ciudad con mayor peso electoral de Chubut, y que la candidatura a gobernador quede en manos de uno de los otros dos precandidatos. Quienes impulsan esa fórmula sostienen que el exintendente puede asegurar un buen desempeño del PJ en su principal distrito. La propia propuesta deja abierta otra discusión: quién encabezaría la lista provincial, Bowen o Glinski.

La interna sigue sobre la mesa

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Las posiciones públicas también marcan diferencias sobre cómo resolver la candidatura. Luque ratificó su intención de competir por la Gobernación y la supeditó a los acuerdos del partido. Bowen defendió una interna abierta y Glinski admitió que una votación partidaria puede ser necesaria si no se alcanza un consenso. Fita aseguró que buscará la unidad hasta último momento y mencionó el domingo 10 de enero como una fecha posible para la interna.

La reunión de Trelew deberá mostrar cuánto margen hay para negociar. Si la propuesta de que Luque vuelva a competir en Comodoro gana peso, el PJ tendrá que discutir al mismo tiempo quién puede retener su principal distrito y quién reúne el respaldo para encabezar la boleta provincial.